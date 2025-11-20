Detienen a presunto homicida en CDMX; le decomisan droga

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX en coordinación con monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente lograron la detención de un hombre posiblemente relacionado con el homicidio de un joven.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Detienen a hombre acusado de homicidio en CDMX

Tras realizar una revisión a las cámaras de videovigilancia se observó a un hombre sentado en la baqueta de las calles Pablo Mena y Escuadrón Trujano en la colonia Ejército de Oriente manipulando bolsitas de plástico.

Los efectivos se acercaron y el hombre intentó huir pero fue interceptado y al realizar una revisión preventiva se hallaron 31 bolsitas de plástico transparente con aparente marihuana y dinero en efectivo.

El hombre de 20 años fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público quien definirá su situación legal. Luego de realizar un cruce de información se confirmó que el detenido contaba con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en los años 2024 y 2025 por Delitos contra la salud y dos presentaciones ante el Ministerio Público en 2021 y 2022 por el delito de robo con violencia a transeúnte.

Homicidio en Iztapalapa

De acuerdo con la información, se recibió un reporte de agresiones con disparos de arma de fuego en calles de la colonia Ejército de Oriente Zona Peñón en la alcaldía Iztapalapa.

Operadores del C2 Oriente reportaron que una persona se encontraba lesionada en las calles Nicolás Bravo y Sitio de Izúcar, por lo que los policías acudieron al lugar de los hechos y solicitaron los servicios de emergencia.

Los Paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) acudieron y determinaron que el hombre de 21 años ya no contaba con signos vitales por lo que informaron a los servicios periciales.

Abaten a un criminal en operativo en la CDMX; un oficial resulta herido [VIDEO] Abaten a criminal durante un operativo en la CDMX; un oficial herido tras balacera en Iztapalapa. La SSC detuvo a dos cómplices en un enfrentamiento.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.