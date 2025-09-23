Trabajador de CCH Sur herido por alumno, fuera de peligro asegura la UNAM

Luego de horas de tensión por el ataque de un alumno identificado como Lex Ashton en el plantel del CCH Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se dio a conocer que el trabajador que fue agredido con un arma blanca fue dado de alta y se encuentra fuera de peligro.

Información oficial dada a conocer por la máxima casa de estudios del país, señaló que el trabajador universitario fue atendido en un hospital de la Ciudad de México (CDMX), esto luego de ser atacado con un arma blanca al interior del plantel.

¿Qué pasó con el trabajador del CCH Sur?

De acuerdo con la información que ha surgido sobre el caso en el plantel del CCH Sur , el trabajador universitario identificado como Armando “N” fue agredido luego de que intentara detener a Lex Ashton dentro de las instalaciones académicas.

Se señaló que fue al momento de intentar quitarle el arma punzocortante, que el alumno de 19 años de edad atacó al trabajador de la UNAM, el cual tuvo que ser atendido de emergencia luego de las lesiones que presentó a manos de su agresor.

¿Qué se sabe sobre el ataque de un alumno en el plantel de CCH Sur?

De acuerdo con las primeras indagatorias de las autoridades de la Ciudad de México, fue alrededor de las 13:00 horas del pasado lunes 22 de septiembre que el alumno identificado como Lex Ashton comenzó a atacar a Jesús Israel “N”, estudiante de 16 años de edad que murió tras la agresión en el estacionamiento del CCH Sur.

Fue en ese momento que Armando “N”, el trabajador de 65 años de edad, comenzó a intentar evitar que Lex continuara con el ataque, motivo por el cual también fue agredido a tal grado que tuvo que ser trasladado a un hospital para su atención médica.

¿Por qué fue el ataque de Lex Ashton?

Luego de que la información sobre el ataque se hiciera tendencia en la capital de la República, se comenzaron a filtrar las últimas publicaciones que realizó Lex Ashton en sus diferentes plataformas de las redes sociales.

Fue en la red social de Facebook, que el joven de 19 años de edad publicó una serie de imágenes en las que se veían varios gases lacrimógenos, así como un arma blanca de grandes dimensiones y una careta y guantes similares a equipo táctico.

En la publicación que realizó en sus plataformas, el joven señaló “la escoria como yo tiene la misión de recoger la basura”, por lo cual se podría comenzar a tener un indicio sobre el motivo por el cual realizó el ataque dentro del plantel universitario de la UNAM.

