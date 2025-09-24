Marcha silenciosa de estudiantes de CCH Sur por seguridad en la UNAM; horario, ruta y exigencias

Este miércoles 25 de septiembre, alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizarán una marcha silenciosa como parte de la Jornada por la Seguridad Estudiantil, tras el ataque en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur , donde un estudiante perdió la vida.

La movilización busca exigir “una educación segura” y mejores condiciones dentro de los planteles; conviene recordar que el pasado martes cerraron vialidades y se manifestaron a las afueras de las oficinas de CCH en Ciudad Universitaria.

Hora y punto de partida

El colectivo Estudiantes por la Paz de la UNAM convocó a la marcha a las 13:00 horas (tiempo local), en un inicio se hará un mitin.

Este miércoles, alrededor de las 2 de la tarde, se prevé la participación del bloque negro en la marcha que estudiantes del #CCHSur realizarán hacia la Rectoría de la UNAM para exigir mayor seguridad en sus planteles.



Esto luego del asesinato del alumno Jesús Israel, el lunes… pic.twitter.com/sI1t9CEIVl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 24, 2025

El contingente partirá del CCH Sur , ubicado en Boulevard Cataratas no. 3, colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Coyoacán, a las 14:00 horas, posteriormente avanzará hacia el Edificio de Rectoría en Ciudad Universitaria.

Ruta de la movilización y vías alternas

La marcha se desplazará sobre Avenida Insurgentes Sur , por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas:



Anillo Periférico : opción principal para desviar la circulación norte-sur y evitar el tramo bloqueado de Insurgentes.

: opción principal para desviar la circulación norte-sur y evitar el tramo bloqueado de Insurgentes. Eje 10 Sur (Av. Copilco/Miguel Ángel de Quevedo): conecta con Periférico y permite rodear la zona universitaria.

(Av. Copilco/Miguel Ángel de Quevedo): conecta con Periférico y permite rodear la zona universitaria. Avenida Revolución : corre paralela a Insurgentes y permite continuar hacia el norte o el sur de la ciudad.

: corre paralela a Insurgentes y permite continuar hacia el norte o el sur de la ciudad. Avenida Imán : útil para incorporarse a Periférico o llegar hacia Tlalpan.

: útil para incorporarse a Periférico o llegar hacia Tlalpan. Calzada de Tlalpan: alternativa amplia para quienes se dirigen hacia el centro o el sur de la ciudad

Estudiantes protestan en rectoría tras asesinato de estudiante en CCH Sur [VIDEO] El pasado lunes 22 de septiembre, un estudiante de CCH Sur asesinó a uno de sus compañeros en un ataque directo con un arma blanca

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará un operativo de acompañamiento para resguardar la movilización.

Homenaje a Jesús Israel, alumno fallecido tras ataque

Al llegar a Rectoría, los estudiantes rendirán un homenaje en memoria de Jesús Israel , alumno de 16 años que murió tras ser atacado dentro del plantel. Como parte del acto simbólico, colocarán flores y guardarán un minuto de silencio.

Posibles expresiones de protesta

La SSC informó que colectivos podrían sumarse a la movilización, lo que abre la posibilidad de que se realicen pintas en edificios y mobiliario urbano como parte de la protesta.

El ataque en el CCH Sur

El lunes 22 de septiembre, un estudiante de 19 años, identificado como Lex Ashton , agredió con un arma blanca tipo hacha a Jesús Israel dentro del plantel.

El menor murió de manera inmediata. Durante el intento de contener al agresor, un trabajador del CCH resultó herido. Ashton intentó huir, pero al lanzarse desde un segundo piso sufrió fracturas en ambas piernas y fue detenido en calidad de hospitalizado.

Rector de la UNAM se comprometió a realizar mesas de diálogo

El martes 23 de septiembre, alumnos del CCH Sur marcharon hacia Rectoría y bloquearon Avenida Insurgentes Sur para exigir medidas de seguridad y atención a la salud mental de la comunidad estudiantil.

La UNAM, encabezada por el rector Leonardo Lomelí , se comprometió a establecer mesas de diálogo y fortalecer las condiciones de seguridad en los planteles.

