El “capo chino del fentanilo”, Zhi Dong Zhang, fue entregado a Estados Unidos por las autoridades mexicanas

Este jueves 23 de octubre, el narcotráficante Zhi Dong Zhang fue entregado a las autoridades de Estados Unidos por las autoridades mexicanas, luego de que se logró recapturarlo el 31 de julio en Cuba. Dong Zhang era considerado un objetivo prioritario y es buscado por ser uno de los principales distribuidores de fentanilo en el mundo.

También conocido como “Brother Wang”, “Pancho” o “Hehe”, el chino Zhi Dong Zhang ha sido vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con el Cártel de Sinaloa y ahora enfrentará la justicia en Estados Unidos. Lo señalan como el responsable de traficar cantidades industriales de fentanilo, metanfetamina y cocaína.

¿Quién es Zhi Dong Zhang?

Nació en 1987, en Pekín. Hay pocos detalles sobre su infancia, pero sus actividades criminales comenzaron hace años, con pasaportes en donde tiene diferentes identidades.

En algún momento Zhi Dong llegó a México y logró ampliar sus operaciones criminales como tráficante, realizando importantes negocios con dos de los cárteles más fuertes del país.

En el 2024 fue detenido en la CDMX y se preparaba todo para su extradición a Estados Unidos, sin embargo, un juez le dictó arresto domiciliario y, aunque estaba bajo custodia de la Guardia Nacional, logró escapar, por lo que la Interpool emitió una ficha roja de búsqueda.

Resultado de labores de investigación, cooperación internacional y coordinación, el 30 de octubre de 2024 autoridades mexicanas del @GabSeguridadMX detuvieron en la Ciudad de México a Zhi Dong “N”, identificado como responsable del tráfico internacional de droga, lavado de dinero… pic.twitter.com/0J3ieN3uE3 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 24, 2025

Zhi Dong Zhang es detenido en Cuba

Luego de varios meses prófugo de la justicia, “Brother Wang” fue detenido en Cuba el pasado 31 de julio, junto con otras dos personas. Las autoridades mexicanas comenzaron con el operativo y ahora lo han enviado a Estados Unidos para que enfrente la justicia.

La operación se realizó por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Centro Nacional de Inteligencia.

