Luego de que Morena anunciara la solicitud de un juicio político en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, por los agentes de la CIA en su entidad que —según argumentan— “violaron la soberanía”, la funcionaria electa exhibió al “Narcopartido” por querer crear una cortina de humo que “tape” la crisis en Sinaloa con el antiguo regente Rubén Rocha Moya.

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“Ante los ataques que he recibido de Morena, quiero decirles: no es lo mismo desmantelar un narcolaboratorio y combatir al crimen de manera frontal como lo ha hecho mi Gobierno, que ser un Gobierno como los de ellos: con acusaciones graves de tener vínculos con el narcotráfico”. — inició Maru Campos a través de un video difundido por sus redes sociales.

A través de un video difundido en sus redes sociales, recalcó que mientras el “Narcopartido” ataca, pone pretextos y busca culpables para tapar la falta de resultados, su gobierno seguirá combatiendo al crimen, protegiendo a las familias, impulsando el empleo y defendiendo la paz en Chihuahua.

Ante la desinformación y ataques políticos a propósito del exitoso operativo en la Sierra Tarahumara, donde se aseguraron toneladas de precursores químicos y miles de litros de metanfetamina, quiero compartir con ustedes información importante sobre los avances de la… pic.twitter.com/9iXDiinfvH — Maru Campos (@MaruCampos_G) May 13, 2026

¿De qué se le acusa a Maru Campos?

Según la gobernadora, se desmanteló un narcolaboratorio donde se hallaron más de 55 mil litros de sustancias líquidas, más de 50 toneladas de precursores químicos en estado sólido y cerca de 2 mil litros de metanfetamina, en un golpe directo al crimen organizado en la Sierra Tarahumara.

Sin embargo, dirigentes y senadores de la llamada “Cuarta Transformación” la señalan de violar la soberanía en dicho operativo, pues la acusan de haber permitido “deliberadamente” que agentes de la CIA operaran en la entidad.

La supuesta falta es que no contaban con autorización del gobierno federal, pero que participaron en operativos con uniformes de la policía estatal, señalando una “traición a la patria”, según palabras de Ariadna Montiel.

Por ello buscan iniciar un juicio político y un proceso de desafuero en su contra, recalcando que sus acciones violentaron la Constitución y las leyes de seguridad nacional.

Pero la gobernadora de Chihuahua fue contundente; aseguró que las recientes señalizaciones no son más que una cortina de humo para tapar la crisis en Sinaloa.

“Aquí, en Chihuahua y en mi Gobierno, no hay espacio para la impunidad ni para acuerdos en lo oscurito. No tenemos nada que esconder”. — puntualizó Maru Campos.

Finalizó dando a conocer que, instruyó a la Fiscalía General del Estado para que —en el marco de sus atribuciones y con la información que tiene— se proceda conforme al derecho y que “caiga quien tenga que caer”.