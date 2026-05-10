VIDEO: Circula en redes momento exacto del ataque a casa de Rocha Moya en Sinaloa

Horas después de que se dio a conocer el ataque armado contra una de las propiedades del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se reveló un video con el momento exacto en que esto habría ocurrido.

Por redes sociales, circuló una grabación, de apenas 17 segundos, en donde se ve a dos personas (más la que estaba grabando) que portaban sombreros y armas largas, disparar contra la pared de la casa, la cual se ubica en la calle Lago Cuitzeo, en Culiacán.

🚨 Circula video del momento en que sujetos con rifles semiautomáticos disparan a la casa (deshabitada) de Rocha Moya en Culiacán, Sinaloa



No es menor que traen sombrero, lo que los identificaría como parte del grupo del ‘Mayo’ Zambada pic.twitter.com/IZ32VNpW9T — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 10, 2026

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Hombres con sombreros irrumpen en la propiedad; se presume son de “La Mayiza”

De acuerdo a las imágenes, se puede ver a dos hombres, pero principalmente a uno, con camisa negra, pasamontañas, chaleco antibalas y sombrero, cargando armas largas tras disparar y subirse a un vehículo para salir de la zona.

La grabación, al parecer, está editada con música de fondo, en donde se escucha un corrido que hace alusión al grupo de Ismael El Mayo Zambada, mejor conocido como La Mayiza, dentro del Cártel de Sinaloa: “Bien artillado, como guerrero. Y pa’que sepan: gente del sombrero”.

Se trata de la canción Gente del Sombrero, la cual cantan Los Picudos. Y es que durante años, a la gente de Zambada se le ha identificado con un sombrero, esto para diferenciarse de otros grupos en Sinaloa, como con Los Chapitos, con quienes sostienen una rivalidad violenta desde finales de 2024.

Gobierno de Sinaloa asegura que propiedad estaba deshabitada

Tras el ataque, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, Sinhué Téllez López, informó que no hubo heridos tras el ataque debido a que la propiedad se mantiene deshabitada desde hace más de 10 años.

De acuerdo a las investigaciones, mediante el sistema C4i, alrededor de las 10:12 horas del pasado sábado 9 de mayo se recibió un reporte de las detonaciones contra la casa, por lo que “de inmediato” atendieron al llamado.

El hecho ocurrió tan sólo ocho días después de que Rocha Moya pidiera licencia como gobernador de la entidad, luego de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusara al mandatario y nueve personas más de presuntos nexos con grupos del crimen organizado, específicamente con Los Chapitos.

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