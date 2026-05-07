PRI pidió a EUA declarar como organización terrorista a Morena tras denuncia contra Rocha Moya

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, dio a conocer que solicitó al Gobierno de Estados Unidos declarar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como organización terrorista por “sus claros vínculos” con los cárteles del crimen organizado.

Al ofrecer una conferencia de prensa, el también senador explicó que su petición fue referida a los Departamentos de Estado, Justicia y al de Tesoro, además de que está sustentada en la Ley Patriota y otras normas vigentes en suelo estadunidense.

“México no puede normalizar que el poder esté vinculado con el crimen organizado. El país merece un gobierno limpio y sin compromisos con los criminales que han llenado de violencia al país”, destacó ante los medios y replicó en sus redes sociales.

Presentamos una solicitud ante @StateDept, @TheJusticeDept y @USTreasury de Estados Unidos, donde pedimos formalmente que MORENA sea declarada organización terrorista.



La petición se sustenta en los claros y evidentes vínculos entre MORENA y grupos del crimen organizado. Hay… pic.twitter.com/6gVFWaSkAv — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 6, 2026

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PRI ha denuncia el “pacto criminal” de Morena

Para detallar su posición ante las autoridades norteamericanas, Alito Moreno sentenció que desde hace un par de años, en el PRI se han dedicado a señalar y denunciar formalmente a Morena por presuntos nexos con el crimen organizado.

Además, sentenció que la denuncia que presentó la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como del senador Enrique Inzunza y otros ocho funcionarios de la 4T “hace evidente el pacto criminal”.

Incluso, el exgobernador de Campeche recordó que existen antecedentes para que se dé esta acción como en 2003 cuando EUA consideró al partido político español Batasuna como parte de ETA, una organización terrorista y nacionalista vasca.

Pacto criminal comenzó con AMLO

Profundizando en sus palabras y acompañado del líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, Moreno Cárdenas aseveró que hubo una intromisión del crimen organizado en las elecciones de 2018, 2021 y 2024, ya que aseguró que el partido guinda y estos grupos “eran uno mismo y lo siguen siendo”.

Recordó que, documento por el INE y los medios de comunicación, en todos esos procesos fueron secuestrados y asesinados candidatos, además de que existió una coacción del voto a la ciudadanía, así como hechos de violencia en diferentes estados.

“(...) el pacto criminal de Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado ha cobrado, en México, más de 200 mil vidas desde 2018″, sentenció.

Esta petición en EUA se suma a la solicitud que presentaron ante el Instituto Nacional Electoral para que Morena pierda el registro, ya que consideran que el partido es ahora un “cártel del crimen organizado” y no merecen participar en los comicios del próximo año.

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