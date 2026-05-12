Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Evacúan de última hora CECYT 5 del IPN por amenaza de bomba
/Política/Video

PAN critica protección a Rubén Rocha Moya

El blanquiazul presentó en la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra Rocha Moya para buscar su separación definitiva del cargo e impedir que regrese al gobierno estatal.

Metadatos del artículo

Por: Majo Santillán González