Viajes, playas y compras; la vida de lujos y sin austeridad de los hijos de AMLO

Un nuevo señalamiento persigue a la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de que se compartieron unas imágenes de José Ramón López Beltrán comprando en una tienda de lujo en Cancún.

El hijo el exmandatario estaba acompañado de su esposa Caroline Adams; ambos ya han protagonizado algunas polémicas debido a su nivel de vida, el cual han defendido, pero que no deja de sobresalir debido a que están alejados de la austeridad que propuso AMLO como modelo de país cuando llegó a la presidencia en 2018 junto con la autonombrada Cuarta Transformación.

José Ramón no es el caso aislado o único, también han sido señalados Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso por actos similares, incluso estar en círculos señalados por corrupción, lo cual deja atrás las palabras de su padre: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

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José Ramón López Beltrán y sus lujos en EUA

Más allá de la compra en Cartier del pasado fin de semana, el primer gran señalamiento contra el mayor de los López Beltrán estalló cuando descubrieron que vivía en una casa de lujo en Houston, Texas, propiedad de un alto ejecutivo petrolero que tenía contratos con Pemex, lo que rápidamente encendió las alertas de presunto conflicto de intereses.

Además, en 2014, se evidenció la “extravagante” fiesta de XV años de Natalia Adams, hija de su esposa, en Culiacán, Sinaloa; fue sumamente criticada debido a su lujoso despliegue, así como el origen desconocido del financiamiento de la reunión familiar, esto en el contexto de una familia que por años vivió en un departamento pequeño en Copilco.

Andrés Manuel López Beltrán y su viaje a Japón

En tanto, Andy fue captado viajando en primera clase a Japón, en donde gastó una gran cantidad de dinero en una cena mientras ya era secretario general de Morena; sin embargo, las alertas se encendieron cuando compró una obra de Yayoi Kusama, la cual está valuada en medio millón de pesos.

En Culiacán, la extravagante fiesta de 15 años de Natalia Adams, hija de Carolyn Adams y hijastra de José Ramón López Beltrán, genera controversia por su lujoso despliegue y origen desconocido de financiamiento, desatando críticas y especulaciones sobre el uso de recursos… pic.twitter.com/SBzZExFSTx — Bibiana Belsasso (@bibianabelsasso) May 12, 2026

Gonzalo López y sus amigos

Gonzalo Alfonso no se ha visto en escándalos similares a los de sus hermanos; no obstante, varias investigaciones apuntan su nombre a presuntas redes de desvío de dinero, mismas que tendrían participación en los megaproyectos realizados en el sexenio de AMLO.

Su nombre y el de sus amigos ha salido a relucir en los accidentes que han marcado el Tren Maya y el Tren Interoceánico.

Más familia de AMLO señalada de corrupción

A la lista también se agrega Jesús Ernesto López Gutiérrez, el más pequeño de los hijos de AMLO y el único alejado de la vida pública, pero que ha presumido colección de zapatos de tiendas de marca como Gucci u Off-White; incluso, ahora que estudia en el extranjero, se le ha visto en centros nocturnos exclusivos.

También se puede incluir a los hermanos de López Obrador: José Ramiro, Pepín, así como Pío, quienes han sido señalados de presuntos actos de corrupción desde antes de 2018.

Lejos del discurso de austeridad, parece que la familia del expresidente ha llenado los lujos y se ha alejado del discurso de austeridad que tanto predicaron para formar a Morena.

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