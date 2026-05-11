México enfrenta “grave crisis” por personas desaparecidas; CIDH alerta por reclutamiento

Un nuevo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que México enfrenta una “grave crisis” de desaparición de personas y de identificación de cuerpos bajo la custodia del Estado.

En este estudio, se advierte que se trata de un “delito generalizado”, y que el universo agrupa amplios perfiles, principalmente:

Niños y jóvenes reclutados por el crimen organizado .

y reclutados por el . Mujeres y niñas víctimas de violencia de género .

y víctimas de . Ambos con fines de explotación sexual y trabajo forzado.

Desapariciones también acechan a migrantes y periodistas

De acuerdo con la CIDH, otro sector vulnerable es el de los migrantes, particularmente por cuestiones de explotación laboral o sexual. También se registran casos de desapariciones por cuestiones de odio por su orientación sexual o identidad de género.

En el reporte también señalan como sector vulnerable a los periodistas y defensores de derechos humanos, que principalmente son víctimas por realizar denuncias a través de su trabajo, o bien por buscar a familiares desaparecidos, denunciar abusos en comunidades o luchar por proteger el medio ambiente.

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México suma más de 128 mil personas desaparecidas

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con corte al mes de febrero de 2026, se han contabilizado más de 128 mil reportes de casos, de los cuales 18 mil 192 corresponden a menores de edad.

El reporte de la CIDH añade que de acuerdo con registros independientes, se estima que la cifra de cuerpos no identificados supera los 70 mil.

Adicionalmente, el reporte indica que existe coincidencia entre autoridades estatales, organizaciones de la sociedad civil y órganos internacionales de derechos humanos que coinciden en que las desapariciones de personas en el país “tienen una fundamental relación con la actuación del crimen organizado”, destacando que en contextos específicos, actúa en colusión con agentes estatales.

#CIDH publica informe de Desaparición de Personas en #México, donde visibiliza la crisis de las desapariciones, reconoce la lucha de las familias y colectivos buscadores, y formula 40 recomendaciones para que el Estado mexicano pueda garantizar verdad y justicia a las víctimas.… pic.twitter.com/KVMFVM00oh — CIDH - IACHR (@CIDH) May 11, 2026

Desapariciones de personas van más allá de un solo estado

La CIDH también precisa que el fenómeno de las personas desaparecidas no es exclusivo de una sola entidad, pues aunque existen concentraciones particulares en estados como Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México, también existen zonas compuestas donde se registran desapariciones como el llamado “Corredor del Pacífico”, compuesto por los estados de Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

El organismo destaca que desde 2018, México ha tomado diferentes medidas para luchar contra este delito, desde la creación de instituciones hasta la implementación de normativas, sin embargo, aún persisten múltiples desafíos: la interposición de denuncias, la conducción de diligencias, impulso de investigaciones, además de formulación de planes e hipótesis de investigación que respondan a líneas lógicas de investigación.

CIDH señaló que para la creación de este informe, se tomó en cuenta el periodo de 2018 en adelante, y se basa en información proporcionada tanto por el Estado Mexicano, así como organizaciones civiles, personas buscadoras y expertos en la materia, recalcando que existe una marcada falta de confianza de parte de familiares de desaparecidos hacia instituciones como Fiscalías y Ministerios Públicos.