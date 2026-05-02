Es oficial: Chihuahua lanza programa para corregir documentos oficiales con ahorro de más de $300 pesos

El gobierno de Chihuahua activó un programa para que miles de ciudadanos corrijan errores en sus documentos oficiales sin pagar lo que normalmente cuesta ese trámite. El beneficio económico supera los 300 pesos por gestión y ya está disponible en varias oficialías del estado.

Actas con nombres mal escritos, fechas equivocadas o datos inconsistentes generan problemas reales: desde trámites escolares hasta acceso a servicios de salud. Ante esto, desde la gobernación lanzaron el programa “Correcciones 2026” que apunta directo a ese problema, y los requisitos son mínimos.

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¿Qué es “Correcciones 2026” y cuánto ahorra?

La Dirección General del Registro Civil puso en marcha la campaña “Correcciones 2026”, un esquema de trámites simplificados que condona el costo de rectificación en actas de nacimiento, matrimonio y defunción. El ahorro de más de $300 pesos —exactamente 319— aplica desde el pasado 27 de abril y continuará hasta el 29 de mayo.

No se trata de un proceso judicial. El ciudadano presenta el acta a corregir, una solicitud de la oficialía y documentos que acrediten la información correcta. Sin pago, sin filas largas, sin abogados.

El programa cubre errores ortográficos, inconsistencias en nombres y fechas, siempre que no se altere la filiación de la persona. Una carta poder basta si el interesado no puede acudir en persona.

¿Dónde tramitarlo y qué municipios participan?

Chihuahua, Juárez, Delicias, Cuauhtémoc y Parral son algunos de los municipios donde ya opera la campaña, con atención en horario laboral en las oficialías correspondientes. La cobertura abarca buena parte del estado.

Corregir documentos oficiales con este programa actualiza los registros y desbloquea trámites que dependen de una identidad bien asentada: empleo, educación, programas sociales. Un dato mal escrito puede frenar todo eso. “Correcciones 2026” lo resuelve sin costo.

El beneficio es temporal. Quien tenga un acta con errores tiene motivo concreto para acercarse a la oficialía más cercana antes de que cierre el periodo.

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