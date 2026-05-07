Como diría el expresidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), “el pueblo pone y el pueblo quita”, pues recientemente una encuesta realizada por México Elige dejó en claro que más del 49% de la población está de acuerdo con la renuncia y extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Los resultados de la encuesta se dan en el marco de las acusaciones de los Estados Unidos (EUA) en contra del gobernador morenista, el cual fue señalado de narcotráfico, posesión ilegal de armas y de tener vínculos directos con los cárteles de la droga.

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¿Qué piensan los mexicanos sobre las acusaciones contra Rubén Rocha Moya?

De acuerdo con la encuesta realizada por México Elige, un total del 62.3% de las personas que fueron encuestadas, estuvieron de acuerdo en que las acusaciones en contra de Rubén Rocha Moya son ciertas y cuentan con fundamentos legales para exhibirlo como uno de los narcopolíticos en funciones en el país.

En ese sentido, solamente el 24.2% de los encuestados indicaron que los señalamientos de los Estados Unidos son falsos, mientras que un 13.5% extra, aseguró no estar familiarizado con el tema.

EU acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de vínculos con el Cártel de Sinaloa y apoyo de "Los Chapitos" para llegar al poder. Esas acusaciones son…

✅ 62.3% Ciertas

❌ 24.2% Falsas

⚪ 13.5% No sabe#MxElige pic.twitter.com/EOxXfuD6p4 — México Elige (@MxElige) May 7, 2026

Mexicanos aprueban renuncia y extradición de Rocha Moya

Tras estos resultados y al ser cuestionados sobre las acciones que debería emprender el Gobierno de México, el 49.8% de los encuestados pidió que se solicitarán las pruebas concretas a las autoridades de EUA para poder avanzar con los procesos correspondientes de detención y extradición de Rocha Moya.

Por su parte, el 46.2% de la población exigió la renuncia total del actual gobernador con licencia de Sinaloa, mientras que únicamente el 2.6% de los encuestados tomó una postura de defensa para el político de Morena.

¿De qué se le acusa a Rubén Rocha Moya en EUA?

Vale la pena mencionar que Rubén Rocha Moya fue acusado de los delitos de narcotráfico y posesión ilegal de armas por los Estados Unidos, lo cual generó una avalancha de críticas en contra del gobierno oficialista de Morena.

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