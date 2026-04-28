Las razones por las que presuntos agentes de la CIA operaban en Chihuahua

Fiscalía de Chihuahua y SSPC dan detalles sobre la presencia de presuntos agentes de la CIA en México

Fiscalía de Chihuahua y SSPC dan detalles sobre la presencia de presuntos agentes de la CIA en México | Reuters

La titular de la Unidad Especializada para investigar la presencia de presuntos agentes de la CIA en México, Wendy Paola Chávez Villanueva, emitió un informe a detalle del operativo para desmantelar un laboratorio de metanfetaminas y drogas sintéticas en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde habrían participado agentes extranjeros.

En él se pudo observar que, en una primera instancia, los presuntos agentes, mismos que fallecieron tras un accidente de tránsito junto con elementos mexicanos, no llevaban uniformes y habrían realizado una colaboración “extraoficial”.

Un días más tarde, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, explicó que la gobernador de la entidad, Maru Campos, no tenía conocimiento de la presencia de éstos en el territorio que gobierna.

🚨Tras la polémica por la muerte de dos agentes de la CIA, César Jáuregui hizo oficial su renuncia a la Fiscalía General de Chihuahua.

La gobernadora, Maru Campos, asegura que seguirá con su campaña contra el crimen organizado ⚠️#RepúblicaMx con @MLopezSanMartin |… pic.twitter.com/OwzLAZZeFz — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 28, 2026

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Agentes de la CIA no formaban parte del operativo

Tras abrir dos carpetas de investigación, las autoridades chihuahuenses detallaron lo siguiente sobre las personas señaladas como presuntos agentes de la CIA:

No formaban parte de la Agencia Estatal de Investigación (AEI)

(AEI) La presencia de personas extranjeras en el convoy oficial “NO fue reportada a los mandos superiores”

La participación se mantuvo limitada, reservada y sin interacción directa salvo con el director y su círculo inmediato de seguridad

directa salvo con el director y su círculo inmediato de seguridad No portaban armas de fuego ni insignias oficiales de ninguna institución; vestían ropa civil y mantuvieron el rostro cubierto la mayor parte del tiempo

oficiales de ninguna institución; y la mayor parte del tiempo Su presencia se dio en una posible colaboración de carácter extraoficial (este punto sigue en investigación)

Siguen las investigaciones en Chihuahua tras la muerte de agentes

Además, se dio a conocer que sólo se supo de su presencia en el operativo tras el accidente entre los días 17 y 19 de abril, pues al momento de prestar ayuda, los agentes se dieron cuenta que dos personas no eran mexicanas.

“(...) la persona que asumió el auxilio y el resguardo de la escena refirió que las personas que iban en el vehículo siniestrado era presuntamente ciudadanos estadunidenses y enlaces de la Embajada de Estados Unidos”, explicaron.

Ante lo anterior, en la conferencia del pasado lunes 27 de abril, la Unidad Especializada también explicó que ya solicitó información a la representación diplomática y consular de Estados Unidos sobre la identidad y cargos de estos agentes.

Maru Campos “no tenía conocimiento” de presencia extranjera en Chihuahua

García Harfuch ofreció más detalles de la investigación y sentenció que la gobernadora de la entidad no sabía de las operaciones.

“La gobernadora de Chihuahua me dijo que no tenía conocimiento que se estuviera llevando alguna operación con agentes norteamericanos en campo”, explicó este 28 de abril.

Asimismo, César Jauregui Moreno renunció a su cargo como titular de la Fiscalía de Chihuahua tras admitir que hubo omisiones en la información y la gestión institucional: “Reconozco esta responsabilidad política y la necesidad de corregirla”.

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