Maru Campos no comparecerá ante el Senado por caso de presuntos agentes de la CIA en Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua no comparecerá ante el Senado | Maru Campos | X

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Maru Campos, informó que no asistirá a la comparecencia en el Senado de la República por el caso de presuntos agentes de la CIA en la entidad.

Las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública habían citado a la mandataria para este martes 28 de abril en el recinto de Paseo de la Reforma; sin embargo, esto ya no se llevará a cabo.

“(...) evitando en todo momento comprometer información de carácter confidencial (...) les informo que en este momento no es posible atender a la invitación en los términos planteados”, se pudo leer.

🚨 Maru Campos envía carta al Senado y confirma que no asistirá a la reunión



La gobernadora de Chihuahua señala que hay investigaciones en curso y debe resguardar información confidencial pic.twitter.com/kxdqgVhm2h — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 28, 2026

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Maru Campos asegura que siguen las investigaciones por el caso en Chihuahua

Por medio de un comunicado oficial, la mandataria aseguró que su actuación siempre se ha regido bajo los principios de “legalidad y transparencia del ejercicio de la función pública”, por lo que, desde un primer momento, instruyó en la creación de la Unidad Especializada para la Investigación de los Hechos Relacionados con el Desmantelamiento del Narco Laboratorio de “El Pinal” en el municipio de Morelos.

Además, detalló que la unidad ya mandó los primeros avances de la investigación a la Fiscalía General de la República (FGR), mismos que se dieron a conocer el día de ayer 27 de abril en una conferencia de prensa tras la renuncia de César Jauregui Moreno como fiscal de la entidad.

Gobernadora no tenía conocimiento del caso: Omar García Harfuch

En paralelo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer que la gobernadora no tenía conocimiento de la presencia de agentes extranjeros en el estado.

“La gobernadora de Chihuahua me dijo que no tenía conocimiento que se estuviera llevando alguna operación con agentes norteamericanos en campo”, puntualizó.

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