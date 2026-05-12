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Marcha y bloqueos en CDMX hoy colapsarán calles por cortes a la circulación
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Detienen a la magistrada Elba Pérez

Magistrada Martha Elba Dávila fue detenida tras un altercado en la Feria de San Marcos; autoridades aún no informan cargos.

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Por: Ximena Ochoa
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