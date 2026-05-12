FGR reactiva investigaciones por “narcoelección” en Sinaloa y asesinato de Héctor Cuén

La Fiscalía General de la República (FGR) reactivó dos investigaciones clave para el estado de Sinaloa: la primera es sobre las elecciones a gobernador de 2021, donde resultó vencedor Rubén Rocha Moya, solicitado por la justicia estadounidense; se presume que durante el desarrollo de dicho proceso electoral hubo injerencia de grupos del narcotráfico.

La segunda investigación tiene que ver con el asesinato de Héctor Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), caso en donde también se ha relacionado al hoy gobernador con licencia.

La información fue confirmada por Rubén Mendoza, reportero de Azteca Noticias.

La “narcoelección” en Sinaloa

La primera investigación reabierta por la FGR señala la posible intervención del Cártel de Sinaloa en favor del morenista Rocha Moya durante la elección de 2021, donde resultó ganador.

Existen múltiples denuncias de organizaciones civiles que acusan delitos electorales cometidos durante la elección de 2021, y que cobran especial relevancia en el contexto de las recientes acusaciones de autoridades estadounidenses contra el gobernador con licencia, donde Rocha Moya es relacionado con grupos del crimen organizado.

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El caso del asesinato de Héctor Cuén

La otra investigación retomada por la FGR es la del asesinato de Héctor Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y en la que se implica indirectamente al político morenista.

Rocha Moya fue relacionado cuando Ismael “El Mayo” Zambada hizo pública una carta en donde afirmó que fue secuestrado y llevado a Estados Unidos después de acudir a una reunión por conflictos políticos en Sinaloa.

En la carta, el capo reveló que a esa reunión estaban convocados en gobernador, Rocha Moya, y Héctor Melesio Cuén, quien fue asesinado ese mismo día. El gobernador con licencia de Sinaloa negó haber acudido a tal reunión y afirmó que cuando ocurrió el asesinato, él se encontraba en Los Ángeles.

FGR analiza inconsistencias en investigación del asesinato de Héctor Cuén

Adicionalmente, la FGR también revisa inconsistencias detectadas en la investigación inicial de la Fiscalía Estatal de Sinaloa por el asesinato del exrector Cuén.

En su reporte inicial, la Fiscalía de Sinaloa señala que el exrector fue atacado durante un intento de robo en una gasolinera, mientras que la FGR informó que existen indicios de que el crimen ocurrió en la misma finca donde fue privado de la libertad “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la FGR, el cuerpo de Cuén presentaba un fuerte hematoma en la cabeza y cuatro disparos en las piernas. También denunció inconsistencias en el video difundido por la Fiscalía estatal, que no cuenta con sonido ambiente y que solo registra un disparo, a pesar que los empleados de la gasolinera rindieron en su declaración que no escucharon nada.

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