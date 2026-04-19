La Fiscalía de Chihuahua confirmó el deceso de Pedro Oseguera y tres elementos más tras asegurar dos centros de producción de metanfetamina

La Fiscalía de Chihuahua confirmó el deceso de Pedro Oseguera y tres elementos más tras asegurar dos centros de producción de metanfetamina | Fiscalía de Chihuahua | FB

En un accidente murieron cuatro funcionarios de México y de la Embajada de Estados Unidos, entre ellos el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua tras un operativo contra el narcotráfico.

De acuerdo con la Fiscalía de Chihuahua, el accidente ocurrió cuando los agentes regresaban de ubicar dos presuntos narcolaboratorios en una zona remota entre los municipios de Guachochi y Morelos.

Lamentamos profundamente la trágica pérdida de dos miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos, del Director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia en este accidente. Reconocemos su dedicación y sus incansables… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 19, 2026

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Mueren funcionarios en operativo contra narcolaboratorios en Chihuahua

El fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, confirmó que las víctimas viajaban en un vehículo oficial que cayó a un barranco durante la madrugada del sábado 18 de abril 2026.

En el percance murieron el director de la AEI, Pedro Ramón Oseguera; el agente ministerial Manuel Genaro Méndez Montes; así como dos instructores de la Embajada de los Estados Unidos en México, quienes participaban en labores de capacitación.

Paso a paso del accidente en Chihuahua

Según las primeras versiones, la unidad encabezaba un convoy cuando derrapó en un tramo complicado de la sierra, lo que provocó su caída y posterior explosión.

Las autoridades indicaron que el accidente ocurrió alrededor de las 02:00 de la madrugada, mientras el grupo regresaba hacia la capital del estado tras concluir el operativo.

Aseguran laboratorios de metanfetamina en zona serrana

Horas antes del accidente, fuerzas estatales y federales localizaron dos centros clandestinos presuntamente utilizados para la producción de metanfetamina, los cuales serían operados por el Cártel de Sinaloa.

El hallazgo se logró mediante sobrevuelos con drones en una región de difícil acceso, a aproximadamente nueve horas de la ciudad de Chihuahua.

En el primero de los laboratorios, que abarcaba cerca de 850 metros cuadrados, las autoridades aseguraron una infraestructura compleja con múltiples hornos, calderas, depósitos y sustancias químicas, además de más de un centenar de cilindros de gas LP.

En tanto, en un segundo punto se encontraron condensadores, contenedores y líquidos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas, así como un campamento con víveres.

Embajador de EUA lamenta muerte de funcionarios estadounidenses

Tras el incidente, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, expresó sus condolencias y destacó la labor conjunta para enfrentar al crimen organizado.

En un mensaje oficial, subrayó que la tragedia refleja los riesgos que enfrentan los elementos de seguridad de ambos países y reiteró el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para combatir amenazas como la producción de drogas sintéticas.

El caso se mantiene bajo investigación para determinar las causas exactas del accidente, mientras autoridades estatales y federales continúan con las acciones en la zona serrana.

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