Activistas denuncian intimidación del gobierno al colocar manta en Zócalo; exigen justicia en caso Rocha Moya

Integrantes del colectivo Mexicanos al Grito de Paz denunciaron a “presuntos” reventadores -cercanos al gobierno- de impedir la colocación de una manta de protesta frente a Palacio Nacional, en plena plancha del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

El mensaje tenía como objetivo señalar la “impunidad” del Gobierno de México durante la investigación contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, luego de que fuera acusado en Estados Unidos por presuntos nexos con grupos criminales, específicamente Los Chapitos.

“Acudimos a colocar una lona en manifestación a Palacio Nacional y llegaron reventadores a quitarla y a intimidarnos. Les molesta mucho que se sepa la verdad. No vamos a desistir: ¡Presidenta, rompa el pacto político-criminal!“, escribieron en redes sociales.

URGENTE ⚠️ Acudimos a colocar una lona en manifestación a Palacio Nacional y llegaron reventadores a quitarla y a intimidarnos.



Les molesta mucho que se sepa la verdad. No vamos a desistir: ¡Presidenta rompa el pacto político-criminal! pic.twitter.com/qQ6GJoqOxr — MEXICANOS AL GRITO DE PAZ (@mexicanosgritan) May 7, 2026

Sujetos llegan a quitar la manta; todo quedó grabado

En los videos que se compartieron en redes sociales, se puede ver que mientras los activistas colocaban la manta, un grupo de personas comenzaron a levantarla, al tiempo que tenían actitudes físicas y verbales violentas.

En las grabaciones se escucha que uno de los integrantes del colectivo le pregunta a uno de ellos: “¿Me vas a pegar?“, a lo que uno de los sujetos dice; ”Como vea, mejor levántese", todo esto mientras había menores de edad, lo cual no redujo la violencia.

Pese a que el evento fue evidente y que se comenzó a difundir en redes sociales, en ningún momento llegaron elementos de seguridad.

¿Por qué buscaban colocar una manta contra el Gobierno de México?

Previo a la colocación de la manta, mediante sus cuentas oficiales, el colectivo cuestionó el presunto pacto de complicidad que hay entre la autonombrada Cuarta Transformación -que incluye gobiernos federa y locales- con los grupos del crimen organizado.

Aunado a que no es la primera vez que el gobierno responde así ante una protesta, ya que desde 2018, cuando llegó la 4T, cada que alguien decide criticar alguna acción -ya sea opositor, ciudadano o simplemente tener una postura diferente-, entonces es señalado con todo el aparato estatal, lo que abre la puerta a muchos términos, entre ellos autoritarismo.

El caso de Rubén Rocha Moya

Los señalamientos contra el gobierno aumentaron tras darse a conocer que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una denuncia contra el gobernador con licencia, así como nueve funcionarios -en activo y retirados- de la entidad.

De acuerdo al comunicado que emitió el Departamento de Justicia, todos ellos tendrían nexos con grupos del crimen organizado, así como investigaciones por tráfico de drogas y armas.

Es por lo anterior que EUA pidió la extradición de estos personas para seguir con la investigación; no obstante, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pidió una investigación sobre el caso a la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer todo y actual.

Pese a esto, oficialmente, el Gobierno de México ha dicho que ninguna persona en el país puede ser perseguida “sin pruebas contundentes e irrefutables”; al tiempo que Estados Unidos presentó una nueva estrategia nacional de seguridad para combatir el narcoterrotismo y sentenció que actuarán contra estos grupos, incluso si los gobiernos del continente no están de acuerdo.

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