Maru Campos crea unidad para investigar muerte de agentes de la CIA

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, anunció la creación de una unidad especializada para investigar la muerte de agentes estadunidenses presuntamente vinculados a la CIA, en hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril de 2026.

La medida busca acelerar las indagatorias, reforzar la coordinación institucional y garantizar transparencia en un caso que ha generado atención nacional e internacional. En adn Noticias, te contamos los detalles.

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Gobernadora de Chihuahua anuncia unidad que investigará caso de agentes de la CIA

En conferencia de prensa, Maru Campos Galván detalló que la unidad especializada estará integrada por personal capacitado en inteligencia, investigación criminal y análisis forense.

Hoy anunciamos la creación de una Unidad Especializada para investigar los hechos ocurridos del 17 al 19 de abril, relacionados con el desmantelamiento de uno de los laboratorios de metanfetaminas y drogas sintéticas más grandes del país, en atención a la relevancia del caso y… pic.twitter.com/DX0LOND3sk — Maru Campos (@MaruCampos_G) April 25, 2026

Su principal objetivo será dar seguimiento puntual a las líneas de investigación relacionadas con la muerte de los agentes de la CIA, el pasado fin de semana, durante un operativo antidrogas en el que se logró el desmantelamiento de uno de los narcolaboratorios de metanfetaminas y drogas sintéticas más grandes del país, que estaba ubicado en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos.

La madrugada del domingo 19 de abril de 2026, tras la operación antidrogas, la camioneta en la que viajaban dos agentes de la CIA y dos investigadores mexicanos de la Agencia Estatal de Investigación cayó a un barranco de más de 200 metros en la sierra, lo que provocó una explosión del vehículo. Los cuatro pasajeros fallecieron en el lugar.

La gobernadora de Chihuahua destacó que la creación de esta unidad responde a la reciente reunión que mantuvo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México (SSPC), Omar García Harfuch, tras la cual se determinó fortalecer los mecanismos de investigación y transparencia en torno a los hechos ocurridos el 17 y 19 de abril.

Me reuní con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para reafirmar la coordinación y el trabajo conjunto por la seguridad de las familias chihuahuenses.



En Chihuahua reconocemos que, cuando los distintos órdenes de gobierno trabajan unidos, se logran mejores resultados… pic.twitter.com/aZ0zbIXY7Q — Maru Campos (@MaruCampos_G) April 24, 2026

¿Cuáles son los ejes de la nueva unidad especializada en Chihuahua?

La nueva unidad operará bajo tres ejes principales: transparencia, rigor técnico y coordinación institucional. Asimismo, señaló que la unidad tendrá como eje central: integrar y dar seguimiento a las carpetas de investigación vinculadas tanto al desmantelamiento del laboratorio de metanfetaminas en el municipio de Morelos, como a los hechos en los que perdieron la vida cuatro personas.

Para encabezar esta nueva unidad especializada, la gobernadora designó a la abogada Wendy Paola Chávez Villanueva, actual titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia.

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