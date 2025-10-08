Sandra Cuevas confirma película sobre “sus romances prohibidos”

Sandra Cuevas , exalcaldesa de la Cuauhtémoc, sorprendió este miércoles 8 de octubre al anunciar la realización de una película inspirada en su vida amorosa, titulada Sandra Cuevas y sus amores prohibidos.

En conferencia de prensa realizada en su Galería de Arte, la también empresaria explicó que el proyecto surgió tras la detención de dos de sus exparejas sentimentales, señaladas como presuntos integrantes de grupos criminales.

💢Sandra Cuevas anuncia película sobre sus ‘amores prohibidos’



La exalcaldesa de Cuauhtémoc, @SandraCuevas_, declaró que ya está en proceso la película ‘Sandra Cuevas y sus amores prohibidos’ en donde actuará y abordará su relación con “El Choko”, líder de La Chokiza, y “El… pic.twitter.com/CUU9phxgR3 — Político MX (@politicomx) October 8, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Los romances de Cuevas, de la polémica a la pantalla grande

La idea de llevar su historia al cine nació, según Cuevas, luego de la captura de Giovanni Mata, alias El Topo, exfuncionario de la alcaldía y presunto integrante de la Unión Tepito .

Tras conocerse su detención, la exalcaldesa evitó dar declaraciones públicas porque, dijo, recibió una propuesta para convertir su experiencia en una película.

“Por eso no salí a hablar del segundo que detuvieron. Ustedes van a tener la historia completa en una película, porque gracias a esa publicidad me ofrecieron hacer una película y contar la historia”, afirmó durante el encuentro con medios.

Sus relaciones con “El Choko” y “El Topo”

El filme también abordará la relación que mantuvo con Alejandro Gilmare, alias El Choko , presunto líder regional del grupo criminal La Chokiza , detenido el pasado 11 de septiembre en el Estado de México (Edomex).

En una conferencia previa, el pasado 18 de septiembre, Cuevas había confirmado haber sostenido vínculos sentimentales “efímeros” con ambos hombres, aunque aclaró que ninguno fue una relación formal.

En redes sociales circulan fotografías donde se les observa juntos, lo que ha generado polémica y comentarios divididos entre los usuarios.

Así fue la disculpa de Sandra Cuevas a los tres policías que insultó [VIDEO] La alcaldesa Sandra Cuevas se disculpó por el acuerdo reparatorio al que llegó, pero no reconoció la culpa; regresará a su oficina mañana.

Sandra Cuevas pidió no ser criminalizada

Cuevas pidió que no se le juzgue por haber tenido vínculos afectivos con los dos hombres, al señalar que se trata de relaciones del pasado. “Fueron parte de mi vida, pero primero hay que esperar su sentencia. Que no se me tache ni se me criminalice porque tuve dos amores efímeros”, declaró.

La exalcaldesa insistió en que El Choko y El Topo son las únicas parejas con vínculos delictivos que ha tenido. “No tengo más de ese tipo y les doy mi palabra”, agregó.

Película en proceso de preproducción

La película se encuentra en etapa de preproducción. De acuerdo con Cuevas, los realizadores ya trabajan en el guion y en la selección del elenco que representará a los detenidos y a la propia exfuncionaria.

Aunque no se han revelado los nombres de los productores, se prevé que el rodaje inicie en 2026 y que el filme combine elementos de drama y biografía.

Los otros romances de Sandra Cuevas

Sandra Cuevas también ha sido vinculada sentimentalmente con Adrián Rubalcava , exalcalde de Cuajimalpa y actual director del Metro de la Ciudad de México.

Ambos fueron vistos juntos en distintos eventos públicos y cenas, lo que generó especulaciones sobre una posible relación; sin embargo, tanto Cuevas como Rubalcava han negado tener un romance, asegurando que solo los une una amistad y una relación de respeto mutuo.

“Lo quiero mucho, lo admiro, pero estoy soltera”, dijo Cuevas en declaraciones a medios a principios de año.

El vínculo entre ambos se habría distanciado en los últimos meses luego de que Rubalcava se uniera al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), decisión que marcó una separación política entre ellos. Aun así, la exalcaldesa ha señalado que mantiene una buena relación con él y que no existe ningún conflicto personal.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.