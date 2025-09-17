inklusion.png Sitio accesible
Los casos de corrupción que envuelven a Adán Augusto, senador de Morena

El exgobernador de Tabasco y morenista, Adán Augusto López, es acusado de “solapar” las operaciones criminales del líder de “La Barredora”, Hernán Bermúdez.

Publicado por: Yael Toribio

  • Hernán Bermúdez fue el secretario de Seguridad de Adán Augusto en Tabasco
  • Al morenista se le señala de “solapar” las operaciones criminales de Bermúdez
  • El gobierno de EUA vincula a Adán Augusto con el tráfico de combustible

  • Augusto López fue uno de los personajes políticos más cercanos a AMLO durante su sexenio
  • Hay conflicto interno en Morena por las acusaciones contra el senador
  • El político niega conocer los vínculos de su entonces secretario de Seguridad en Tabasco

