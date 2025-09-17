Los casos de corrupción que envuelven a Adán Augusto, senador de Morena

Hernán Bermúdez fue el secretario de Seguridad de Adán Augusto en Tabasco

Al morenista se le señala de “solapar” las operaciones criminales de Bermúdez

El gobierno de EUA vincula a Adán Augusto con el tráfico de combustible

Augusto López fue uno de los personajes políticos más cercanos a AMLO durante su sexenio

Hay conflicto interno en Morena por las acusaciones contra el senador

El político niega conocer los vínculos de su entonces secretario de Seguridad en Tabasco

