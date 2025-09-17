Los casos de corrupción que envuelven a Adán Augusto, senador de Morena
El exgobernador de Tabasco y morenista, Adán Augusto López, es acusado de “solapar” las operaciones criminales del líder de “La Barredora”, Hernán Bermúdez.
- Hernán Bermúdez fue el secretario de Seguridad de Adán Augusto en Tabasco
- Al morenista se le señala de “solapar” las operaciones criminales de Bermúdez
- El gobierno de EUA vincula a Adán Augusto con el tráfico de combustible
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
- Augusto López fue uno de los personajes políticos más cercanos a AMLO durante su sexenio
- Hay conflicto interno en Morena por las acusaciones contra el senador
- El político niega conocer los vínculos de su entonces secretario de Seguridad en Tabasco
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.