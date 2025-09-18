inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Política
Nota

Hilda Araceli Brown, diputada de Morena, entre las sancionadas por EUA vinculadas a “Los Mayos”

De acuerdo con autoridades de EUA, durante su mandato como alcaldesa de Playas de Rosarito, Hilda Brown Figueredo, actuó en favor de los líderes regionales de “Los Mayos”.

EUA sanciona a diputada de Morena por nexos con “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa
@AztecaNoticias
Actualizado el 18 septiembre 2025 12:26hrs 1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Majo Santillán González

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a “Los Mayos”, una facción del Cártel de Sinaloa, así como a 15 empresas y cinco personas, entre ellas a la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, como parte de su lista de sancionados por su participación en el tráfico de drogas hacia ese país.

De acuerdo al comunicado, la medida se produce tras la visita del Subsecretario del Tesoro para Inteligencia Financiera y Terrorismo, John K. Hurley, a la frontera entre Estados Unidos y México.

Diputada de Morena ligada con “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

Según el Tesoro, durante su mandato como alcaldesa de Playas de Rosarito, Brown Figueredo , junto con el transportista Candelario Arcega Aguirre y el empresario Jesús González Lomelí, actuó en favor de los hermanos Alfonso y René Arzate, líderes regionales de “Los Mayos”, facilitando la recolección de pagos de extorsión, gestionando operaciones de la organización en la zona y brindando protección a sus actividades criminales.

Arcega mantiene una estrecha relación personal con Brown y, gracias a ella, pudo controlar partes del Gobierno municipal y nombrar a sus aliados en puestos de alto nivel dentro del gobierno de Rosarito. Durante la presidencia de Brown, González y Arcega sirvieron de intermediarios entre Brown y los hermanos Arzate, aliados de Los Mayos

-indicó.

La determinación del Tesoro ordena que todos los bienes e intereses de las personas designadas que se encuentren en los Estados Unidos, serán bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.

Criminales controlan Baja California

Por su cercanía con la frontera con California, el Departamento del Tesoro describe a Rosarito como “una arteria clave” para el contrabando de drogas hacia territorio estadounidense.

El informe indica que González, propietario de establecimientos como Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caimán, empleó sus negocios para lavar millones de dólares provenientes del cártel.

En cuanto a Arcega, éste mantiene el control de varias empresas de transporte en Tijuana y Rosarito, incluyendo la Sociedad Mutualista de Transporte Unido de Baja California y Transporte Urbano y Suburbano del V Municipio S.A. de C.V.

detención polonia
También te puede interesar:

Desmantelan laboratorio de drogas en Polonia; detienen a dos mexicanos ligados al Cártel de Sinaloa

Autoridades de Polonia reportaron la incautación de 300 litros de metanfetamina y tres toneladas de químicos, con valor de 30 millones de pesos en el mercado negro.

Internacional
Ver nota

Asimismo, los expolicías municipales Mario Alberto y Karlo Omar Herrera Sánchez fueron incluidos en la lista negra. Según el Tesoro, ambos hermanos colaboraban estrechamente con González y Arcega para sostener la estructura operativa de los Arzate en Rosarito.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Morena
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!