Hilda Araceli Brown, diputada de Morena, entre las sancionadas por EUA vinculadas a “Los Mayos”

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a “Los Mayos”, una facción del Cártel de Sinaloa, así como a 15 empresas y cinco personas, entre ellas a la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, como parte de su lista de sancionados por su participación en el tráfico de drogas hacia ese país.

De acuerdo al comunicado, la medida se produce tras la visita del Subsecretario del Tesoro para Inteligencia Financiera y Terrorismo, John K. Hurley, a la frontera entre Estados Unidos y México.

Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated Sinaloa Cartel faction Los Mayos, along with the leader of the faction’s armed wing. — Treasury Department (@USTreasury) September 18, 2025

Diputada de Morena ligada con “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

Según el Tesoro, durante su mandato como alcaldesa de Playas de Rosarito, Brown Figueredo , junto con el transportista Candelario Arcega Aguirre y el empresario Jesús González Lomelí, actuó en favor de los hermanos Alfonso y René Arzate, líderes regionales de “Los Mayos”, facilitando la recolección de pagos de extorsión, gestionando operaciones de la organización en la zona y brindando protección a sus actividades criminales.

Arcega mantiene una estrecha relación personal con Brown y, gracias a ella, pudo controlar partes del Gobierno municipal y nombrar a sus aliados en puestos de alto nivel dentro del gobierno de Rosarito. Durante la presidencia de Brown, González y Arcega sirvieron de intermediarios entre Brown y los hermanos Arzate, aliados de Los Mayos -indicó.

La determinación del Tesoro ordena que todos los bienes e intereses de las personas designadas que se encuentren en los Estados Unidos, serán bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.

Estados Unidos acusa a diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, de operar para el Cartel de Sinaloa a través de Candelario Arcega Aguirre, quien ahora está en la lista negra del tesoro de Estados Unidos.



¿@AraceliBrownF será desaforada? pic.twitter.com/IX0IEfQCvz — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) September 18, 2025

Criminales controlan Baja California

Por su cercanía con la frontera con California, el Departamento del Tesoro describe a Rosarito como “una arteria clave” para el contrabando de drogas hacia territorio estadounidense.

El informe indica que González, propietario de establecimientos como Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caimán, empleó sus negocios para lavar millones de dólares provenientes del cártel.

En cuanto a Arcega, éste mantiene el control de varias empresas de transporte en Tijuana y Rosarito, incluyendo la Sociedad Mutualista de Transporte Unido de Baja California y Transporte Urbano y Suburbano del V Municipio S.A. de C.V.

Asimismo, los expolicías municipales Mario Alberto y Karlo Omar Herrera Sánchez fueron incluidos en la lista negra. Según el Tesoro, ambos hermanos colaboraban estrechamente con González y Arcega para sostener la estructura operativa de los Arzate en Rosarito.

