¡La corrió! Rocío Nahle ignora a una madre que pedía justicia para su hija: VIDEO

Rocío Nahle , la gobernadora de Veracruz, fue duramente criticada por internautas, luego de que se viralizó un clip en el que se ve a la política ignorar a una madre desesperada que pedía justicia para su hija víctima de abuso sexual.

Los hechos ocurrieron durante un evento de entrega de apoyos a la familia en Minatitlán, Veracruz, al que asistió la gobernadora. La mujer que se encontraba en el escenario levantó una pancarta y, ante el rechazo Rocío Nahle , terminó por romper en llanto y desplomarse en el piso.

VIDEO: Una madre se desploma frente a Rocío Nahle pidiendo justicia; Rocío Nahle la ignora

A través de redes sociales, se viralizó un video en el que se ve a la gobernadora Rocío Nahle en el escenario de un evento en Minatitlán. Cuando la política morenista recibía aplausos del público, una madre de familia que se encontraba en el escenario aprovechó para acercarse a ella, para solicitar su ayuda con una pancarta en la que se leía: “Asunto Violación”.

La mujer llamada Macaria Cruz López le hizo saber a Rocío Nahle que su hija fue víctima de abuso sexual dentro de la Escuela Secundaria Técnica de Minatitlán, en el sur de Veracruz. La mujer expresó que el caso llevaba ya tres años estancado, por lo que solicitaba su apoyo para obtener justicia para la adolescente y seguridad para su familia, pues tras su insistencia en la resolución del caso aseguró que ha recibido varias amenazas.

No obstante, la reacción de Rocío Nahle no fue la esperada, pues en lugar de escuchar a la mujer pareció regañarla. Además, la gobernadora le hace malas caras y la hace a un lado con su brazo. Finalmente, parece pedirle que se baje del escenario, por esta razón, la señora Macaria Cruz se desploma en el piso y sigue pidiendo ayuda.

Por esta razón, la gobernadora de Veracruz ha recibido duras críticas de los internautas, pues en redes sociales hay quienes aseguran que la gobernadora de Veracruz está más preocupada por la foto y los reflectores que por gobernar para la gente.

El caso de abuso sexual de la hija de Macaria Cruz, la mujer que pidió ayuda a Rocío Nahle

Tras los hechos ocurridos en el escenario del evento de Rocío Nahle en Minatitlán, Veracruz, medios locales hablaron con la señora Macaria Cruz, quien explicó que el caso de su hija lleva tres años estancado.

La señora reveló que su hija fue víctima de abuso sexual en su salón de clases, en 2022. Desde entonces, la madre de familia realizó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de Coatzacoalcos, donde se abrió el expediente 20/2023. Además de los estudiantes responsables, la madre también denunció a las autoridades educativas de encubrir a los responsables.

El joven acusado de violación fue vinculado a proceso y sentenciado a 11 meses de pláticas para mejorar el desarrollo con perspectiva de género. No obstante, actualmente se encuentran en sección de ejecución de sentencia.