Nuevos impuestos a refrescos, cigarros, videojuegos y más en el Paquete Económico 2026

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador, entregó el Paquete Económico 2026 durante la noche del lunes a la Cámara de Diputados y reconoció que se presenta un entorno político internacional “complejo” y marcado por tensiones comerciales y geopolíticas.

En el Paquete se prevé un gasto neto total de 10 billones 193 mil 683 millones de pesos, suma mayor en 5.9% respecto al del año pasado y se calcula una inflación de 3% para el cierre de 2026. Además, prevé una tasa de interés de 6%, además de un tipo de cambio de 18.9 pesos por dólar.

🚨#AlertaADN



El secretario de Hacienda, Edgar Amador, entrega oficialmente el Paquete Económico 2026 a la Cámara de Diputados https://t.co/bP2N4CbsAj — adn40 (@adn40) September 9, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, señaló que se procurará el cumplimiento responsable de la función legislativa y velará porque se cumpla esta atribución de manera correcta.

¿Qué contempla el Paquete Económico 2026?

El Paquete Económico 2026 incluye los criterios de política económica que regirán a partir de enero los gastos orientados a programas sociales, infraestructura y transición energética. De acuerdo con el titular de Hacienda, el plan prevé un déficit fiscal de 4.1% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir un poco inferior a la previsión del año anterior, ya que fue de 4.3%.

Parquete Económico 2026 confirma más impuestos a refrescos

El titular de Hacienda confirmó que el Paquete Económico incluye un aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para refrescos y cigarros bajo el argumento de fomentar hábitos más saludables y contrarrestar los efectos presupuestales asociados por el tratamiento de enfermedades asociadas por estos productos.

Subirán impuestos de casinos y videojuegos

El secretario de Hacienda también señaló que el Paquete Económico 2026 incluye impuestos a las casas de apuestas en línea y videojuegos catalogados como “violentos”.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

