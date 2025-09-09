Nuevos impuestos a refrescos, cigarros, videojuegos y más en el Paquete Económico 2026
El secretario de Hacienda, Édgar Amador, señaló que el paquete se presenta en un entorno internacional complejo y marcado por tensiones comerciales.
El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador, entregó el Paquete Económico 2026 durante la noche del lunes a la Cámara de Diputados y reconoció que se presenta un entorno político internacional “complejo” y marcado por tensiones comerciales y geopolíticas.
En el Paquete se prevé un gasto neto total de 10 billones 193 mil 683 millones de pesos, suma mayor en 5.9% respecto al del año pasado y se calcula una inflación de 3% para el cierre de 2026. Además, prevé una tasa de interés de 6%, además de un tipo de cambio de 18.9 pesos por dólar.
🚨#AlertaADN— adn40 (@adn40) September 9, 2025
El secretario de Hacienda, Edgar Amador, entrega oficialmente el Paquete Económico 2026 a la Cámara de Diputados https://t.co/bP2N4CbsAj
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, señaló que se procurará el cumplimiento responsable de la función legislativa y velará porque se cumpla esta atribución de manera correcta.
¿Qué contempla el Paquete Económico 2026?
El Paquete Económico 2026 incluye los criterios de política económica que regirán a partir de enero los gastos orientados a programas sociales, infraestructura y transición energética. De acuerdo con el titular de Hacienda, el plan prevé un déficit fiscal de 4.1% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir un poco inferior a la previsión del año anterior, ya que fue de 4.3%.
Parquete Económico 2026 confirma más impuestos a refrescos
El titular de Hacienda confirmó que el Paquete Económico incluye un aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para refrescos y cigarros bajo el argumento de fomentar hábitos más saludables y contrarrestar los efectos presupuestales asociados por el tratamiento de enfermedades asociadas por estos productos.
Subirán impuestos de casinos y videojuegos
El secretario de Hacienda también señaló que el Paquete Económico 2026 incluye impuestos a las casas de apuestas en línea y videojuegos catalogados como “violentos”.
adn40 Siempre Conmigo.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram
y lleva la información en tus manos.