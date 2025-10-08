PRI denuncia supuestos actos de corrupción de Layda Sansores
En conferencia de prensa, el líder del PRI, Alejandro Moreno, acusó a la gobernador de Campeche de comprar terrenos a un costo muy bajo; pidió investigar.
Alejandro Moreno acusa a Layda Sansores de corrupción y enriquecimiento ilícito, señalando que la gobernadora y su familia poseen terrenos y propiedades no declaradas en Campeche y Chiapas por más de 143 hectáreas.
- Denuncia persecución política, al afirmar que Sansores lo ataca sin pruebas como parte de una estrategia de venganza impulsada por el gobierno federal y apoyada por un poder judicial “al servicio de Morena”.
- Acusa manipulación mediática y uso político de encuestas.
- Señala presuntos vínculos del gobierno federal con el crimen organizado, comparando la situación política de México con la de Venezuela y denunciando un supuesto “pacto” con el régimen de Nicolás Maduro.
- Promete continuar con las denuncias públicas contra Morena, advirtiendo que el PRI expondrá diariamente casos de corrupción, manipulación y nexos con el crimen para “informar a la ciudadanía”.
