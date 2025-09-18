inklusion.png Sitio accesible
Aterriza en México Mark Carney, primer ministro de Canadá

Mark Carney aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); tendrá una reunión con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional este jueves.

Actualizado el 18 septiembre 2025 14:03hrs
Publicado por: Yael Toribio

  • La reunión entre Mark Carney y Claudia Sheinbaum se pactó para las 13:00 horas de este 18 de septiembre
  • A las 17:00 horas se dará una conferencia conjunta entre el primer ministro de Canadá y la presidenta de México
  • En la reunión se abordarán temas de seguridad, inversión, comercio y más

  • Es la primera visita a México de Mark Carney como primer ministro de Canadá
  • Reunión busca fortalecer relación entre México y Canadá
  • Canadá es uno de los socios comerciales más importantes de México

Claudia Sheinbaum
