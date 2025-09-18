Aterriza en México Mark Carney, primer ministro de Canadá
Mark Carney aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); tendrá una reunión con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional este jueves.
- La reunión entre Mark Carney y Claudia Sheinbaum se pactó para las 13:00 horas de este 18 de septiembre
- A las 17:00 horas se dará una conferencia conjunta entre el primer ministro de Canadá y la presidenta de México
- En la reunión se abordarán temas de seguridad, inversión, comercio y más
- Es la primera visita a México de Mark Carney como primer ministro de Canadá
- Reunión busca fortalecer relación entre México y Canadá
- Canadá es uno de los socios comerciales más importantes de México
