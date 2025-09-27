Detienen en Ecatepec a “La Güera”, presunta líder de “La Chokiza” en el Edomex

Zulma “N”, alias La Güera, de nacionalidad colombiana y presunta líder regional de la banda delictiva La Chokiza, fue detenida en Ecatepec, Estado de México (Edomex) durante un operativo conjunto entre policías municipales y la Fuerza de Tarea de la Secretaría de Marina.

La captura se realizó sobre la avenida General Manuel Ávila Camacho, en uno de los corredores más vigilados por las autoridades debido a la actividad delictiva en la zona.

La mujer fue arrestada junto a su compatriota Carlos Andrés “N”, con quien viajaba a bordo de una motocicleta negra. Ambos fueron trasladados al Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

Enfrentan acusaciones por extorsión y narcomenudeo

Durante la inspección, los agentes encontraron entre sus pertenencias varios envoltorios con hierba verde con las características de la marihuana, lo que refuerza la línea de investigación por narcomenudeo además de las acusaciones de extorsión.

De acuerdo con las autoridades, La Güera está identificada como una de las principales operadoras de La Chokiza, grupo señalado por realizar actividades ilícitas en Ecatepec y municipios vecinos, principalmente mediante el esquema de préstamos conocidos como “gota a gota”.

¿Qué son los préstamos “gota a gota”?

El Ayuntamiento de Ecatepec explicó que este tipo de financiamiento consiste en otorgar pequeñas sumas de dinero a personas con necesidades económicas, bajo intereses elevados y prácticamente impagables.

Cuando las víctimas no logran cubrir los pagos, los cobradores ejercen intimidación, amenazas y violencia física para obligarlas a liquidar la deuda.

Este esquema, de origen colombiano, ha crecido en varios puntos del Estado de México , generando preocupación entre comerciantes y familias que han denunciado las prácticas de extorsión.

Antecedentes de la organización

La Chokiza ha sido blanco de diversos operativos en 2025. Apenas en agosto, autoridades de Ecatepec detuvieron a cinco presuntos integrantes de la misma célula delictiva, vinculados también con casos de homicidio y extorsión.

Asimismo, en julio fue detenido Choko, considerado objetivo prioritario en el Estado de México por encabezar una red criminal que mantenía control territorial mediante la violencia.

Investigación en curso

Las autoridades locales y federales señalaron que Zulma “N” podría estar relacionada con más casos de amenazas a comerciantes en Ecatepec y Nezahualcóyotl .

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dará seguimiento a la investigación para determinar su nivel de liderazgo y los alcances de sus operaciones criminales.

Con esta detención, las autoridades buscan debilitar la estructura de La Chokiz” y frenar la expansión del modelo de extorsión “gota a gota” en la región.

