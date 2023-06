Muchas personas inician su día saliendo a correr o paseando a sus perros, pero la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, lo inició de manera muy diferente; ella optó iniciar sus actividades con una práctica de tiro, y decidió publicar en redes sociales un video y una fotografía de esta actividad.

Cuevas Nieves aprovechó la publicación para criticar la estrategia de seguridad pública de “abrazos, no balazos” implementada por el Gobierno Federal, la cual consideró que no ha funcionado, por lo que señaló que “los abrazos no valen” ante una sociedad que vive acosada por la delincuencia.

En una sociedad acosada por la delincuencia: Los abrazos no valen. Necesitamos aplicar toda la fuerza de la ley para garantizar la seguridad. Con acciones integrales como abatir la pobreza y recuperación de espacios públicos. Nos preparamos para la SSC, practicando de madrugada con tiros de precisión -señaló el mensaje en su cuenta de Twitter.

Sandra Cueva publicó una foto de la lámina del “blanco” en la que, presuntamente, atinó al lado derecho de la figura humana, al menos con 20 disparos.

Sandra Cuevas aspira a dirigir la SSC-CDMX

El pasado primero de junio, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas , expresó su interés de asumir el cargo al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. Esto, si alguno de los aspirantes de la oposición a la jefatura de Gobierno de la capital, como Lía Limón, Santiago Taboada o Adrián Rubalcava, llegará a ganar el cargo en los próximos comicios.

Además, aclaró que no busca reemplazar a Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno de CDMX, ya que su objetivo es la SSC-CDMX, la cual está en estos momentos bajo el mando de Omar García Harfuch.

Su publicación generó una oleada de reacciones a favor o en contra de su acción.

