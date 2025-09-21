Detienen a Brayan ‘N”, ‘El Orejas’, perteneciente a la Unión Tepito en el Edomex

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó la detención de Brayan “N”, objetivo de alta prioridad con el apodo de “ El Orejas ”, de 30 años, quien es responsable de delitos de extorsión y secuestro en el centro del país.

Además de la detención de “El Orejas”, se aseguraron diversos empaques de plástico que contenían sustancias ilícitas en su interior; las investigaciones señalan que el criminal era un operador de la Unión Tepito en algunos puntos de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Autoridades detienen a “El Orejas” en Edomex

Señalaron que, gracias al intercambio de información entre unidades de investigación, se logró la detención de Brayan “N” en Chimalhuacán, Estado de México, en donde participaron elementos de la SSPC , de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Marina), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN).

Las autoridades desarrollaron acciones tácticas y estratégicas en la avenida Lázaro Cárdenas, esquina con calle Francisco I. Madero, en donde observaron al sujeto, interceptaron su marcha y le marcaron el alto para una revisión de seguridad.

Así, le decomisaron varias dosis de cristal y cocaína, así como un teléfono celular y dinero en efectivo. “El Orejas”, de 30 años, fue informado de sus derechos y fue trasladado al Ministerio Público correspondiente para definir su situación legal.

“El Orejas”, vinculado a la Unión Tepito

Las investigaciones señalan que el detenido se encuentra ligado a la Unión Tepito , grupo criminal dedicado a la extorsión, afectando locales comerciales como tortillerías, carnicerías y rosticerías.

De hecho, se investiga a Brayan “N” por un ataque a una tortillería con un artefacto explosivo, así como del homicidio de una mujer el 14 de enero del 2024; con ello, si las personas tienen alguna denuncia en su contra, ponen a disposición los teléfonos 089 para denuncia anónima y se encuentra disponible las 24 horas del día.

Trabajo coordinado entre los trés órdenes de gobierno permite la detención de un objetivo prioritario, entre el #EdoMex https://t.co/9c5TfwfkN7 pic.twitter.com/BArHSarYt4 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 21, 2025

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.