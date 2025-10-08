Gerardo Fernández Noroña deja la business class y renta avión de lujo para gira en Coahuila

El senador Gerardo Fernández Noroña volvió a desatar polémica tras realizar una gira política en Coahuila a bordo de un avión de lujo, un Socata TBM850 rentado por 2 mil dólares la hora.

El vuelo, que duró seis horas entre Toluca, Torreón y Piedras Negras, costó cerca de 14 mil dólares (unos 280 mil pesos mexicanos) en total, incluyendo el hospedaje nocturno de la aeronave.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Mientras el pueblo enfrenta una economía apretada, Noroña se desplazó con comodidad ejecutiva, acompañado por aliados morenistas Shamir Fernández y Pily de Aguinaga, en lo que parecía más un acto de lujo que una gira política.

¿Cómo es el avión privado que rentó Noroña?

El Socata TBM850, matrícula N850KL, es uno de los aviones ejecutivos más veloces y exclusivos del mercado. Fabricado en 2007, cuenta con:



Interiores de cuero

Acabados en madera

Capacidad para seis pasajeros

Noroña, quien viajaba en business class, optó por un transporte reservado para empresarios, contradiciendo el decálogo de austeridad promovido por Morena.

El gasto, equivalente al ingreso anual de muchos mexicanos, golpea la credibilidad del movimiento que “dice representar al pueblo”, aseguran los internautas en redes sociales.

Las imágenes de su llegada a Piedras Negras generaron indignación en redes sociales, donde usuarios denunciaron el “descaro” y “doble moral” del legislador.

El patrimonio de Noroña

No es la primera vez que Noroña está bajo la lupa por su estilo de vida. En 2024 se reveló que adquirió una residencia de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, sin registro catastral ni comprobación fiscal. Además, recibió donativos por más de 500 mil pesos a través de su canal de YouTube, pese a ser servidor público.

Su salario de senador, de 131 mil pesos mensuales, no justifica estos lujos. A ello se suman sus viajes en business class y sus frecuentes estancias en hoteles de lujo, contrastando con la narrativa de “humildad y sacrificio” que dice encarnar.

El silencio de Morena

El gobierno federal evitó pronunciarse sobre el caso. Al ser cuestionados, varios funcionarios señalaron que deberá transparentarse, usar sus propios recursos y responderle al pueblo de México.

Sin embargo, el decálogo de austeridad de Morena prohíbe en su punto 10 el uso de aviones privados y exige ejercer el poder con humildad, frase que reiteraron en la Mañanera de hoy 8 de octubre del 2025.

VIDEO: Alejandro Moreno y Gerardo Noroña se van a los golpes tras sesión en el Congreso [VIDEO] Alejandro Moreno de la bancada del PRI y Gerardo Fernández Noroña de Morena y presidente del Senado, se empujaron tras finalizar la sesión en el Congreso.

En tiempos de crisis, los privilegios de Noroña resultan una burla para los votantes que aún creen en el cambio.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.