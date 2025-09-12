En 2026, cada mexicano cargará con una deuda pública de 151 mil pesos

El Paquete Económico 2026 propone que la deuda pública de México supere los 20 billones de pesos, lo que implica que cada mexicano tendría una carga de 151 mil pesos.

Según México Evalúa, el dinero extra no se destinará a salud, educación o seguridad , sino principalmente a pagar intereses de la deuda pasada y apoyar a Pemex.

Para 2026, el gasto neto del gobierno será de 10.1 billones de pesos, mientras que los ingresos presupuestarios serán de 8.7 billones, generando un déficit financiado mediante deuda.

El gobierno solicitó al Congreso un e ndeudamiento interno de hasta 1.78 billones de pesos y externo de 15 mil 500 millones de dólares .

El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), que incluye deuda de gobierno, Pemex y banca de desarrollo, superaría los 20 billones y equivaldría a 52.3 % del PIB, reflejando la deuda acumulada del sector público a lo largo del tiempo.

