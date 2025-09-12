En 2026, cada mexicano cargará con una deuda pública de 151 mil pesos
De acuerdo a especialistas, el dinero público se va en pagar los intereses de la deuda pasada, además de apoyar a Pemex.
El Paquete Económico 2026 propone que la deuda pública de México supere los 20 billones de pesos, lo que implica que cada mexicano tendría una carga de 151 mil pesos.
Suscríbete a
nuestro canal de WhatsApp
y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
- Según México Evalúa, el dinero extra no se destinará a salud, educación o seguridad, sino principalmente a pagar intereses de la deuda pasada y apoyar a Pemex.
- Para 2026, el gasto neto del gobierno será de 10.1 billones de pesos, mientras que los ingresos presupuestarios serán de 8.7 billones, generando un déficit financiado mediante deuda.
- El gobierno solicitó al Congreso un endeudamiento interno de hasta 1.78 billones de pesos y externo de 15 mil 500 millones de dólares.
- El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), que incluye deuda de gobierno, Pemex y banca de desarrollo, superaría los 20 billones y equivaldría a 52.3 % del PIB, reflejando la deuda acumulada del sector público a lo largo del tiempo.
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.