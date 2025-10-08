Del retiro de visa al divorcio, la historia detrás de la ruptura de Marina del Pilar y Carlos Torres

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda , confirmó este miércoles 8 de octubre que se encuentra en proceso de divorcio de Carlos Torres Torres , exdiputado federal y exaspirante del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Tijuana.

Durante su conferencia semanal, la mandataria abordó brevemente el tema y pidió respeto a su vida privada: “Estamos en proceso de divorcio, yo respeto mucho a Carlos, es un gran hombre, un gran papá y lo estamos haciendo con mucho cariño y mucho respeto”.

"Carlos Torres":

Porque la gobernadora Marina del Pilar confirmó que está en proceso de divorcio pic.twitter.com/Og3vDPl0rS — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 8, 2025

Una relación marcada por la política y el servicio público

Marina del Pilar y Carlos Torres se casaron antes de que ella asumiera la gubernatura en 2021. Él se desempeñó como coordinador del gabinete y de proyectos estratégicos del gobierno estatal, además de tener influencia en distintos municipios.

Sin embargo, desde mayo pasado, Torres Torres se retiró de los reflectores políticos y presentó su renuncia a varios cargos honorarios.

El distanciamiento público coincidió con un incidente diplomático: el retiro de sus visas estadounidenses , hecho que generó especulaciones sobre posibles investigaciones en curso. Ninguno de los dos explicó las razones de la decisión de las autoridades de Estados Unidos.

EUA revoca VISA a gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y a su esposo Carlos Torres [VIDEO] EUA revoca visa a gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y su esposo Carlos Torres; la medida administrativa desata controversia política.

Retiran visas al exmatrimonio

El pasado 10 de mayo, Carlos Torres informó en redes sociales que su visa había sido cancelada sin justificación aparente. Horas después, la propia Marina del Pilar confirmó que también se le había retirado el documento.

En su momento, la mandataria atribuyó el hecho a una “situación enfrentada por su esposo” que afectó a su entorno familiar y político.

A través de un comunicado, Ávila Olmeda destacó que este episodio se enmarca en un contexto binacional complejo, que requiere prudencia y serenidad. “Seguiré gobernando con el corazón por delante, con mi conciencia tranquila”, señaló, reafirmando su compromiso con las y los bajacalifornianos.

Gobernadora no informó sobre el estatus de su divorcio y pidió respeto

Pese a la separación, la gobernadora expresó su respaldo moral y político hacia Torres Torres, a quien calificó como “un hombre íntegro”. Hasta el momento, ninguno ha solicitado medidas judiciales adicionales y el proceso avanza en términos privados.

El caso ha generado atención nacional por tratarse de la primera mandataria mujer en Baja California y por el trasfondo binacional de su situación personal.

