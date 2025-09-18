inklusion.png Sitio accesible
Nota

Sandra Cuevas y “El Choko”: ¿romance prohibido o campaña sucia?

Sandra Cuevas y El Choko generan polémica: la exalcaldesa reconoció un vínculo breve, pero asegura que detrás hay una campaña política en su contra.

Sandra Cuevas
sandracuevas_/Instagram
Actualizado el 18 septiembre 2025 21:15hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Juárez Miranda

Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, reconoció haber tenido una relación corta con Alejandro “N”, alias El Choko, detenido por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. En conferencia de prensa aclaró que su vínculo fue pasajero y negó conocer las actividades ilegales que se le imputan al señalado líder de La Chokiza.

La exfuncionaria afirmó que el romance comenzó en un evento en Acapulco y terminó poco después, cuando ella ya tenía otra pareja. Admitió que el famoso video en el que aparece bailando con él corresponde a ese encuentro.

Yo no meto las manos por nadie, solo por mis actos,

-expresó al rechazar cualquier responsabilidad en el caso.

¿Quién es Sandra Cuevas y por qué sigue en el ojo público?

Sandra Cuevas es una política y empresaria mexicana que gobernó la alcaldía Cuauhtémoc entre 2021 y 2024. Durante su gestión se caracterizó por un estilo directo y un enfoque que llamó “política de calle”, con recorridos en barrios y acciones visibles para captar la atención ciudadana.

Hoy lidera el movimiento México Nuevo, con el que busca mantenerse vigente en la política nacional. Aunque su carrera está marcada por controversias, también conserva apoyo en sectores que la ven como una figura cercana y combativa frente a la élite política tradicional.

Acusaciones de campaña en su contra

Cuevas denunció que los señalamientos por su relación con El Choko forman parte de una campaña mediática y política para desprestigiarla. Asegura que él tuvo contacto con otros políticos mexiquenses, como Fernando Vilchis y Azucena Cisneros, por lo que cuestiona por qué la vinculación pública solo recae en su persona.

La exalcaldesa sostiene que los ataques buscan frenar su carrera y afectar su credibilidad.

¿Quién está detrás de esta campaña contra mí?”,

-preguntó de manera retórica, insistiendo en que no tiene responsabilidad alguna en los delitos que se le atribuyen a su expareja.

Escándalos recientes y futuro político de Sandra Cuevas

Este no es el primer capítulo polémico en la trayectoria de Cuevas. En 2022 fue suspendida de su cargo por presunto abuso de autoridad tras un enfrentamiento con policías. También ha sido criticada por decisiones como el retiro de comerciantes ambulantes, medidas que le ganaron tanto aplausos como rechazos.

Sandra Cuevas, alcaldesa electa de Cuauhtémoc

[VIDEO] En “Reporte ADN 40”, Ricardo Rocha conversa con la alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, acerca de los principales retos a enfrentar en esta demarcación.

Tras dejar la alcaldía en 2024, fundó México Nuevo para impulsar proyectos sociales y políticos desde las comunidades populares. Afirma que su “único delito fue amar” y que seguirá en la política pese a las críticas.

Solo me detendrán si me encarcelan o me matan,

-declaró con firmeza.

CDMX
Autor / Redactor

Adriana Juárez Miranda

