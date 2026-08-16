¡OFICIAL! CFE deja sin luz a miles de usuarios en México este 20 y 27 de agosto; esta es la zona afectada

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el estado de Campeche anunció dos cortes de luz programados para el mes de agosto. La compañía de luz dejará sin luz por algunas horas a ciertos usuarios, cuyas localidades requieren trabajos de mantenimiento.

En adn Noticias te contamos cuáles son exactamente las colonias que se quedan a oscuras, fechas y horarios del corte.

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¿Dónde hay corte de luz el 20 y 27 de agosto?

A través de un comunicado, la CFE confirmó que se llevará a cabo un corte temporal del suministro de luz en el municipio de Carmen, Campeche. La compañía de luz explicó que habrá dos cortes durante las últimas semanas del mes de agosto:

Primer corte de luz: Jueves 20 de agosto de 2026

de 2026 Segundo corte de luz: Jueves 27 de agosto de 2026

De acuerdo con la CFE estatal, el corte de luz tendrá una duración de 7 horas y se llevará a cabo en un horario de 8:30 a 16:30 horas.

Cortes de luz Campeche Estos son los usuarios que se quedan sin luz en Campeche el 20 y 27 de agosto. (Facebook)

Lista de colonias sin luz este 20 y 27 de agosto

Pero, ¿por qué van a cortar la luz en Campeche? En su aviso, la CFE informa que las cuadrillas de técnicos estarán trabajando en el tendido y tensionado de 1.5 km de línea. Estas labores de mantenimiento se vuelven indispensables en estados como Campeche en los que las inclemencias del tiempo pueden causar daños a la red eléctrica.

Los próximos 20 y 27 de agosto, los usuarios que se quedan sin luz por siete horas serán aquellos que vivan en las siguientes colonias del municipio de Carmen:

Poblado de San Antonio Cárdenas

De acuerdo con el censo oficial del INEGI de 2020, en dicho poblado habitan un total de 4,606 personas.

Recomendaciones en caso de corte de luz CFE

La CFE agradeció la comprensión de los usuarios del municipio de Carmen y recomendó lo siguiente:

Cargar el celular , laptop o tablet

, laptop o tablet Desconectar los aparatos eléctricos 15 minutos antes del corte programado

15 minutos antes del corte programado Mantener el refrigerador cerrado y abrirlo lo menos posible para que mantenga la temperatura y se conserven los alimentos

y abrirlo lo menos posible para que mantenga la temperatura y se conserven los alimentos No conectar los aparatos de inmediato; esperar al menos 20 minutos

La CFE recordó a los habitantes de Campeche que los cortes de luz temporales se llevan a cabo con el objetivo de mejorar la calidad del servicio para los usuarios.

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