Apagón masivo: CFE anuncia inversión millonaria para reducir cortes de luz en México; lista de estados más afectados

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que realizará una fuerte inversión de 15 mil millones de pesos con el objetivo de realizar trabajos de reparación y mantenimiento en la red eléctrica del país. Esto evitará que entidades como Nuevo Léon sigan sufriendo continuamente cortes de luz. Te contamos los detalles.

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¿Por qué hay apagones en México?

En distintas entidades del país han crecido los reportes por apagones masivos, variaciones de voltaje y fallas en el servicio. Al respecto, la Comisión Federal de Electricidad explicó que esto se debe a afectaciones focalizadas en las redes de distribución.

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A través de un monitoreo permanente y atención oportuna desde nuestros centros de control, trabajamos las 24 horas para garantizar el suministro que abastece la infraestructura de cada sede y estaremos atentos para… pic.twitter.com/tM0LkWrIkN — CFEmx (@CFEmx) June 9, 2026

Por esta razón, la compañía de luz anunció que destinará más de 15 mil mdp entre 2025 y 2026 para reforzar la red y reducir de forma significativa los apagones masivos que ocurren a lo largo del país.

Estos recursos se destinarán principalmente en la instalación de 301 mil postes, 3,924 equipos de protección y seccionamiento, más de 34 mil kilómetros de conductores para redes de media y baja tensión, además de 1.6 millones de medidores digitales nuevos.

A mayor plazo, la CFE también pretende invertir 244 mil mdp en proyectos que permitan modernizar la transmisión y distribución de la energía eléctrica en el país.

¿Cuáles son los estados más afectados por apagones masivos en México?

En una reunión con representantes de 29 entidades de la República Mexicana, autoridades de la CFE acordaron implementar reuniones periódicas con autoridades estatales para evaluar el desempeño de la red eléctrica en cada región del país.

Actualmente, las entidades que sufren el mayor número de apagones masivos son los siguientes:

Nuevo León : Zona Metropolitana de Monterrey

: Zona Metropolitana de Monterrey Coahuila y Chihuahua : Zonas con alta demanda industrial y residencial

: Zonas con alta demanda industrial y residencial Veracruz, Puebla e Hidalgo : Estados con interrupciones frecuentes en diversas comunidades.

: Estados con interrupciones frecuentes en diversas comunidades. San Luis Potosí y Querétaro: regiones con congestión en la red de transmisión.

Las variaciones de voltaje suelen afectar a estados como Morelos, Nayarit, Jalisco y Michoacán.

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