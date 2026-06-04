La Presidencia de México anunció una estrategia de apoyo energético orientada a la disminución del consumo eléctrico en los hogares, específicamente en regiones donde las temperaturas extremas disparan los cobros del servicio.

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Por ello, el programa “Justicia Energética”, es el nuevo beneficio que ayudará al sureste de México, donde el calor obliga a las familias a mantener encendido el aire acondicionado todo el día.

¿Cómo conseguir el aire acondicionado de la CFE?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) intercambiará tu aire acondicionado viejo por uno nuevo para ahorrar hasta un 50% en el consumo y aliviar la presión económica del recibo.

Este plan fue presentado durante la conferencia mañanera del pasado 14 de mayo, y aunque de momento no se oficializa la entrega de las nuevas unidades ni de los requisitos, sí habrá un subsidio y facilidades de pago para el recibo de la luz.

Pero no desesperes, la Presidencia de México adelantó que ya se preparan los términos del programa para entregar los nuevos equipos que reemplacen los obsoletos.

Cabe destacar que el plan no solo es reemplazarlos, también instalar paneles solares en las viviendas para disminuir la dependencia a la red eléctrica.

¿Qué hacer en lo que implementan los aires acondicionados de la CFE?

Para disminuir un poco el consumo de electricidad pero no sufrir por el calor, recomendamos:

Bloquear las ventanas entre las 11:00 y las 17:00 horas para reflejar la radiación y evadir el calor

para reflejar la radiación y evadir el calor Instalar mallas sombra en el exterior de las ventanas para reducir la temperatura interior

en el exterior de las ventanas para reducir la temperatura interior Abrir ventanas todas las ventanas del hogar para generar ventilación cruzada

Colocar en un recipiente de metal agua con hielo justo enfrente del ventilador para liberar aire frío

justo enfrente del ventilador para liberar aire frío Usar ropa de cama de materiales naturales y transpirables como algodón y lino

Evitar usar el horno y optar por cocinar alimentos frescos para no utilizar la estufa

Cambiar los focos incandescentes o halógenos por LED