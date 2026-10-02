Michoacán tendrá 518 actividades por Noche de Muertos 2026 y la mayoría son gratis: comienzan el 2 de octubre

Las celebraciones de octubre y noviembre ya tienen fecha oficial en el occidente del país. La Secretaría de Turismo de Michoacán presentó el calendario de la Noche de Muertos Michoacán 2026, mientras en redes sociales la temporada ya genera furor con lanzamientos como la nueva Barbie inspirada en el Día de Muertos. El programa estatal contempla 518 actividades gratuitas y de paga repartidas en 101 municipios y comunidades, desde talleres artesanales hasta recorridos nocturnos en el lago de Pátzcuaro.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), el programa 2026 busca consolidar al estado como referente nacional de la festividad. Roberto Monroy García, titular de la dependencia, explicó que la celebración trasciende las fechas del 1 y 2 de noviembre y se extiende durante semanas con gastronomía, artesanías y música. La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, añadió que “el Día de Muertos no solo es una tradición, también es una marca turística” reconocida en el mundo.

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¿Qué es la Noche de Muertos en Michoacán y cuándo arranca en 2026?

La Noche de Muertos Michoacán 2026 iniciará oficialmente el 1 de octubre y se extenderá hasta el 4 de noviembre, de acuerdo con el programa publicado por Sectur. La llamada semana central, del 28 de octubre al 2 de noviembre, concentrará los eventos más multitudinarios en los 101 municipios y comunidades participantes.

La región de Pátzcuaro concentra la mayor oferta, con 220 actividades distribuidas en 32 sedes alrededor del lago y sus comunidades purépechas. La región de Uruapan suma 97 propuestas en 24 sedes, mientras que Morelia capital aporta 14 actividades en tres recintos del Centro Histórico. El resto del programa se reparte entre las otras cuatro regiones turísticas del estado, desde la Meseta Purépecha hasta Tierra Caliente.

Los primeros eventos del calendario arrancan el 2 de octubre, como la Feria del Mole de Coatepec de Morelos, que da el banderazo de salida a casi un mes de festejos previos a la Noche de Ánimas. A partir de esa fecha, cada semana suma nuevas ferias, exposiciones y presentaciones hasta llegar a la semana central de finales de octubre. El objetivo de Sectur es distribuir la afluencia turística a lo largo de todo el mes y no solo concentrarla en el 1 y 2 de noviembre.

🕯️ Entre canoas tradicionales iluminadas con velas y una ofrenda flotante vestida de flor de cempasúchil y elementos tradicionales, los Manantiales de Urandén durante la Semana de Celebración de Noche de Muertos se convierte en una experiencia profundamente conmovedora y… pic.twitter.com/PYUZVfCF1f — Michoacán (@Michoacan) September 30, 2026

Para la Noche de Ánimas, la noche central de la festividad, el estado espera recibir más de 300 mil visitantes únicamente el 1 y 2 de noviembre. En total, las autoridades turísticas proyectan más de un millón de visitantes durante todo el periodo de celebraciones. La derrama económica esperada busca consolidar a Michoacán como uno de los destinos más visitados del país en esta temporada.

¿Cuáles actividades de la Noche de Muertos Michoacán 2026 son gratuitas?

La mayoría de las 518 actividades confirmadas no tiene costo de acceso para el público general, según detalla el programa oficial. Velaciones en panteones, desfiles de catrinas, ofrendas monumentales y talleres comunitarios forman parte de la oferta sin costo en distintos municipios. Las sedes principales incluyen plazas, calles, capillas y espacios culturales abiertos durante toda la jornada.

Algunas experiencias sí tienen un costo simbólico, como los recorridos nocturnos en canoa por los manantiales de Urandén, con un acceso de 50 pesos por persona más estacionamiento, y los 17 talleres artesanales de bordado, cerería, máscaras de madera y flores de cempasúchil, con cuotas de entre 100 y 250 pesos.

Entre los eventos gratuitos más esperados están la Feria Nacional, Artesanal y Cultural de la Catrina, en Capula, del 18 de octubre al 3 de noviembre, y el Festival de las Velas, en Uruapan, del 24 de octubre al 1 de noviembre. Morelia, por su parte, será sede del tradicional desfile de catrinas el 1 de noviembre en el Centro Histórico.

Quienes no puedan viajar hasta Michoacán también tienen alternativas de turismo cultural sin costo en otros estados, como el festival que regresa tras ocho años a un Pueblo Mágico cercano a Toluca, que sumará más de 50 actividades gratuitas en octubre. La recomendación de Sectur Michoacán es planear la visita con anticipación y confirmar horarios antes de viajar.

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