Ya es oficial: CFE otorga 30 días de gracia antes de cortar la luz por falta de pago

Los ciudadanos de todo el país obtienen un beneficio regulado que frena los operativos inmediatos en las viviendas mexicanas. Si te preocupa que la CFE decida cortar la luz en tu hogar por falta de pago, este nuevo lineamiento protege tu economía familiar ante emergencias financieras.

La Procuraduría Federal del Consumidor respalda el proceso para garantizar los derechos de los usuarios antes de que el personal de la empresa retire el medidor. El ajuste busca reducir las quejas por suspensiones injustificadas durante las temporadas de alto consumo.

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¿De cuántos días es el periodo de gracia para evitar el corte de luz CFE en México?

Las Condiciones Generales del Contrato de Suministro Básico indican que los usuarios cuentan con un plazo de 30 días naturales posteriores a la fecha límite de pago para regularizar su situación. Durante este tiempo, la Comisión Federal de Electricidad emite avisos y recordatorios físicos o digitales, pero no ejecuta la interrupción del servicio de forma automática.

La Comisión Reguladora de Energía vigila el cumplimiento de esta norma para evitar abusos en el suministro eléctrico residencial. Los clientes conservan el acceso a la energía mientras gestionan los recursos para liquidar el adeudo acumulado en el bimestre vigente.

Si la suspensión ocurre tras vencer este periodo, los ciudadanos disponen de un segundo plazo de 15 días naturales para pagar el saldo pendiente y el costo de reconexión. La empresa descentralizada restablece la electricidad en un máximo de 24 horas en áreas urbanas del país.

CFE corte CDMX.jpg Los usuarios tienen hasta 30 días naturales de prórroga para liquidar el recibo de la luz vencido. (CFE)

¿Cómo suspender el corte de luz CFE por un cobro excesivo en tu recibo?

Los usuarios que detectan anomalías en sus facturas y presentan una inconformidad formal quedan protegidos contra las cuadrillas de corte. La reclamación debe iniciarse ante la CFE o Profeco antes del vencimiento impreso en el documento para detener cualquier orden de suspensión.

El procedimiento legal congela la acción de la empresa suministradora hasta que las autoridades dictaminan el origen del consumo elevado. Los electricistas no pueden tocar la instalación de la vivienda afectada mientras exista un expediente abierto bajo investigación oficial.

La aplicación CFE Contigo y la línea telefónica nacional 071 funcionan como los canales autorizados para reportar estas fallas en las tarifas. El uso de herramientas digitales previene malentendidos y agiliza las aclaraciones correspondientes sin necesidad de acudir a las oficinas físicas.

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