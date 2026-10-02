CFE lanza un comunicado urgente a todos sus usuarios y advierte por estafas

Miles de usuarios de telefonía móvil en México reciben cada semana mensajes que buscan hacerse pasar por instituciones oficiales, una práctica que también afectó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En el mismo sentido en que otros organismos piden a la población confirmar cualquier aviso en sus canales directos, como ocurrió con la renovación de la credencial INAPAM, la CFE confirmó que circulan estafas a nombre del organismo a través de supuestas conversaciones de WhatsApp atribuidas a su directora general.

La empresa calificó estos mensajes como falsos y difundió un comunicado urgente para advertir a sus usuarios antes de que la situación se agrave. Según revelaron, no establecen contacto con los usuarios por mensajería directa ni por otras vías como el correo electrónico, por lo que las conversaciones que circulan en WhatsApp son apócrifas.

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¿Qué dice el comunicado urgente de la CFE sobre las estafas con su nombre?

De acuerdo con la institución, las supuestas conversaciones de WhatsApp que circulan en redes sociales y grupos de mensajería son completamente falsas y buscan aprovechar la confianza de los usuarios. Otras dependencias públicas, como la que recientemente anunció nuevas oportunidades laborales para adultos mayores en Baja California Sur, también piden a la población confirmar cualquier iniciativa directamente en sus canales oficiales antes de compartir datos personales. La CFE subrayó que cualquier comunicado real se difunde únicamente a través de su sala de prensa y sus cuentas verificadas.

La compañía detalló que quien distribuye estos mensajes incurre en un delito, pues suplanta la identidad de una servidora pública al hacerse pasar por la titular de la empresa. Según el comunicado, serán las autoridades correspondientes las que determinen la gravedad de cada caso, lo que abre la puerta a posibles denuncias contra quienes fabriquen o reenvíen este tipo de contenido. La CFE no precisó si ya existen carpetas de investigación abiertas, pero insistió en que la difusión masiva del mensaje representa un riesgo para la población.

Para los especialistas en seguridad digital, este tipo de montajes con la imagen de directivos de empresas públicas busca generar una falsa sensación de autoridad y urgencia, dos elementos que suelen usarse en el fraude. Los mensajes falsos de WhatsApp citan selectivamente apoyos económicos, ofertas o descuentos, y presionan a la víctima para que responda de inmediato o comparta información personal.

#CFEInforma | Son falsas las conversaciones de WhatsApp atribuidas a nuestra Directora General, @EmiliaCallejaA.



La titular de la CFE no contacta a personas por mensajería directa ni correo electrónico. pic.twitter.com/f40lPvCqyf — CFEmx (@CFEmx) September 30, 2026

La institución pidió a quienes reciban este tipo de mensajes no reenviarlos ni interactuar con los números desconocidos que los envían, y en cambio reportarlos directamente a los canales de atención oficiales de la CFE.

¿Cómo protegerse de las estafas que usan el nombre de la CFE?

Además del caso de las supuestas conversaciones de WhatsApp, la CFE identificó otras modalidades de fraude que utilizan su nombre, como mensajes de texto sobre adeudos falsos, avisos físicos colocados en viviendas y personas que se presentan como personal técnico sin acreditación. En todos los casos, la recomendación de la empresa es la misma: verificar cualquier información antes de realizar un pago o entregar datos personales.

Verificar cualquier comunicado directamente en los canales oficiales de la CFE, como su página de internet o sus cuentas verificadas en redes sociales.

No compartir datos personales, bancarios ni contraseñas a través de WhatsApp, SMS o correos electrónicos no solicitados.

Solicitar una identificación oficial a cualquier persona que se presente como personal de la CFE en un domicilio.

Reportar mensajes sospechosos al número de atención telefónica de la empresa antes de responder o hacer algún pago.

La empresa también pidió a los usuarios desconfiar de promesas de apoyos económicos o regalos tecnológicos atribuidos a la institución, pues ningún programa de este tipo se gestiona por mensajería privada. Este episodio se suma a otros casos previos en los que la CFE tuvo que aclarar información falsa relacionada con trámites, como sucedió al explicar el proceso real para reclamar electrodomésticos dañados tras fenómenos como el huracán Polo.

Para la institución, la transparencia en sus comunicados busca evitar que más personas caigan en fraudes que afectan tanto su patrimonio como su confianza en los servicios públicos.

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