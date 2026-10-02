¿Será que el “hasta que la muerte nos separe” ya no está tan de moda? o al menos eso es lo que datos del INEGI lo revela, pues de acuerdo con la institución, en México cada vez se celebran menos matrimonios, mientras los divorcios siguen formando parte de la vida de miles de parejas.

Los nuevos datos del INEGI muestran cómo ha cambiado el panorama de las relaciones de pareja en el país durante los últimos años, y hay una cifra que definitivamente llama la atención. ¿Qué está pasando con los matrimonios y divorcios en México? Aquí en adn Noticias te contamos.

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En 2025 se registraron 155,254 divorcios en México:

🚺🚹 154,339 en parejas constituidas por una mujer y un hombre

🚺🚺 597 en parejas conformadas por mujeres

🚹🚹 318 en parejas de hombres



En el mismo periodo, por cada 100 matrimonios ocurrieron 31.6 divorcios.



Las principales… pic.twitter.com/RD64Pbkh8E — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 29, 2026

¿En México hay más divorcios que matrimonios?

No exactamente, pero la cifra sí da para sacar la calculadora, pues, durante 2025 se registraron 491 mil 640 matrimonios y 155 mil 254 divorcios en México.

Esto significa que por cada 100 matrimonios registrados hubo 31.6 divorcios, la relación aumentó 5.9 puntos respecto a 2016, cuando se registraban 25.7 divorcios por cada 100 matrimonios.

Así que no, todavía no hay más divorcios que bodas, pero la diferencia entre ambos indicadores cuenta una historia sobre cómo han cambiado las relaciones de pareja en México.

¿Cada vez hay menos matrimonios en México?

Los datos del INEGI muestran que la tasa de matrimonios ha disminuido en los últimos años; en 2025 fue de 5.4 matrimonios por cada mil habitantes de 18 años y más, mientras que en 2016 era de 6.6.

Eso sí, 2025 tuvo un pequeño repunte: el número de matrimonios aumentó 1% respecto a 2024, además, las personas también están llegando al matrimonio a edades mayores.

¿A los cuantos años se casan los Mexicanos?

En 2025, la edad promedio fue de 32.5 años para las mujeres y 35.4 para los hombres y aquí viene otro dato curioso: entre 2016 y 2025, la edad promedio al casarse aumentó alrededor de cuatro años tanto para mujeres como para hombres.

¿Cuánto dura un matrimonio antes de un divorcio?

Aquí está uno de los datos que más sorprenden, pues los divorcios no ocurren únicamente en parejas que llevan poquito tiempo casadas.

Entre los matrimonios que terminaron legalmente en 2025, el grupo más grande correspondió a parejas que llevaban 21 años o más de matrimonio, con 33.1%.

Después aparecen los matrimonios que duraron entre uno y cinco años, con 20.1%; los de 10 a 15 años, con 18%; los de seis a nueve años, con 14.9%; y los de 16 a 20 años, con 11.6%.

Solo 1.8% de los matrimonios que terminaron en divorcio había durado menos de un año, es decir, aquello de “se divorciaron porque apenas llevaban unos meses” representa una parte bastante pequeña de los casos registrados.

¿Por qué se divorcian las parejas en México?

De acuerdo con el INEGI, la principal causa registrada durante 2025 fue el divorcio incausado, que representó 66.4% de los casos.

Le siguió el mutuo consentimiento, con 32.5%, mientras que la separación del hogar conyugal por más de un año representó 0.5%.

El divorcio incausado se caracteriza porque no necesita que una de las partes presente una causa específica para solicitar la disolución del matrimonio.

En cuanto a la vía para realizar el trámite, 88.3% de los divorcios de 2025 se resolvió por la vía judicial y 11.7% por la administrativa.

¿A qué edad se divorcian en México?

El INEGI también encontró diferencias en la edad promedio de las personas que iniciaron los trámites de divorcio, en 2025, las mujeres tuvieron una edad promedio de 41.1 años, mientras que en los hombres fue de 43.6 años.

Y aunque los números hablan de separaciones, también muestran que muchas parejas pasan varios años juntas antes de decidir terminar legalmente su matrimonio.

Así que no, en México todavía hay más matrimonios que divorcios, pero las cifras del INEGI dejan claro que las relaciones están cambiando. Y entre bodas que llegan más tarde y separaciones que pueden ocurrir después de décadas, queda la pregunta: ¿el amor dura para siempre o ya depende de cada pareja?

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