Día de Muertos: por qué las autoridades de salud piden poner arena húmeda en lugar de agua en los floreros de tu ofrenda y del panteón

Cuando prepares las flores para la ofrenda de Día de Muertos de este año o llegues al panteón para arreglar una tumba, hay un detalle que puede ayudar a prevenir enfermedades o riesgos sanitarios: en lugar de llenar el florero con agua, las autoridades de salud recomiendan utilizar arena húmeda.

La razón tiene que ver con algo que fácilmente puede pasar inadvertido durante las celebraciones. Un recipiente con agua que permanece varios días sin cambiarse puede convertirse en un punto de reproducción para el mosquito Aedes aegypti, por lo que distintas secretarías de salud recomiendan otras opciones para mantener hidratadas las flores y reducir posibles criaderos.

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¿Por qué poner arena húmeda en lugar de agua?

El Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue, puede reproducirse en recipientes que contienen agua limpia estancada, entre ellos los floreros. El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) incluye estos objetos entre los posibles sitios de reproducción del mosquito y recomienda evitar la acumulación de agua.

Por eso, la arena húmeda funciona como una alternativa para colocar flores en las tumbas: mantiene la humedad necesaria para las plantas sin dejar un depósito de agua expuesto durante varios días.

Así puedes preparar los floreros para el panteón

Entre las opciones y medidas que puedes tomar están:

Colocar arena húmeda en los floreros en lugar de agua

en lugar de agua Utilizar flores artificiales o plantas colocadas directamente en tierra

o plantas colocadas directamente en tierra Mantener limpios los recipientes antes de colocar las flores

Voltear o retirar los envases que puedan acumular agua

que puedan acumular agua Si el recipiente permanecerá en la tumba, perforarlo en la base cuando sea posible para evitar que acumule lluvia

Antes de retirarte del panteón, vaciar cualquier recipiente que tenga agua

La misma lógica se aplica a otros objetos que puedan quedar alrededor de las tumbas. Después de limpiar el espacio, conviene retirar latas, botellas, cubetas o cualquier recipiente donde pueda acumularse agua de lluvia.

¿Qué pasa con el florero de la ofrenda en casa?

En una ofrenda dentro de la vivienda no es necesario eliminar por completo el uso de agua, pero sí evitar que permanezca estancada durante varios días.

Los Servicios de Salud de Oaxaca han recomendado que, cuando se utilicen flores naturales en las ofrendas de casa, el agua de los floreros se cambie cada tercer día.

Además, es conveniente lavar el recipiente antes de volver a llenarlo y revisar el lugar donde está colocada la ofrenda, especialmente si se encuentra en un patio, jardín, terraza o espacio abierto.

Para reducir la posibilidad de que se acumule agua, puedes:

Cambiar el agua del florero cada tres días

Lavar el recipiente antes de volver a llenarlo

Evitar colocar floreros donde puedan recibir directamente el agua de lluvia

Revisar otros recipientes cercanos que puedan acumular líquidos

Optar por arena húmeda o flores artificiales si la ofrenda permanecerá varios días sin supervisión

También debes protegerte cuando visites el panteón

La prevención no se limita a los recipientes. Durante las visitas a los cementerios, las autoridades sanitarias también recomiendan tomar medidas para reducir el contacto con mosquitos.

Servicios de Salud de Oaxaca señala entre sus recomendaciones utilizar ropa de manga larga y pantalones que cubran brazos y piernas, además de repelente. En una de sus recomendaciones para Día de Muertos, la dependencia indicó aplicar el repelente cada cuatro horas.

Estas medidas pueden ser especialmente útiles para las personas adultas mayores que durante estas fechas acuden a limpiar, adornar o visitar las tumbas de sus familiares.

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