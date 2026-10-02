Premios de hasta $12,000 pesos por llorar en Día de Muertos: así es el Concurso Nacional de Plañideras en Querétaro

El municipio de San Juan del Río, Querétaro, entregará una bolsa de premios en efectivo para reconocer la mejor representación del llanto ritual en las festividades del Día de Muertos durante la vigésima edición del Concurso Nacional de Plañideras 2026.

La Presidencia Municipal de San Juan del Río convoca a mujeres de todo México a participar en este certamen que conmemora el antiguo oficio de las plañideras en los entierros tradicionales. El registro cierra el miércoles 28 de octubre de 2026.

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¿En qué consiste el Concurso Nacional de Plañideras 2026 en San Juan del Río y cuáles son sus premios?

Las participantes deben interpretar el duelo ante un personaje asignado previamente y realizar una improvisación al momento en la Plaza Independencia. El certamen evalúa la veracidad del llanto, el vestuario, la actuación y la creatividad durante dos etapas de representación de un minuto frente a un ataúd.

El Jurado Calificador otorgará incentivos económicos a las tres mejores interpretaciones durante la noche del evento:

Primer lugar: premio en efectivo de $12,000.00 pesos y diploma de honor.

premio en efectivo de $12,000.00 pesos y diploma de honor. Segundo lugar: reconocimiento con $8,000.00 pesos y diploma de honor.

reconocimiento con $8,000.00 pesos y diploma de honor. Tercer lugar: estímulo de $4,000.00 pesos y diploma de honor.

¿Cómo inscribirse y cuáles son los requisitos para participar en la vigésima del Concurso Nacional de Plañideras 2026?

El registro formal requiere enviar un correo electrónico a concursoplanideras@gmail.com o acudir a la Dirección de Turismo en el Portal del Diezmo. La solicitud debe incluir copia digital de la credencial INE por ambos lados, nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio y número de WhatsApp.

La convocatoria exige cumplir con las bases técnicas de la competencia en Querétaro:

Edad mínima: 18 años cumplidos al momento de la inscripción.

18 años cumplidos al momento de la inscripción. Puntualidad obligatoria: presentarse en la Plaza Independencia 30 minutos antes del inicio, programado para las 20:00 horas del viernes 30 de octubre de 2026.

presentarse en la Plaza Independencia 30 minutos antes del inicio, programado para las 20:00 horas del viernes 30 de octubre de 2026. Cierre de registro: completar el trámite antes del miércoles 28 de octubre de 2026.

Plañideras Querétaro lanza convocatoria para el Concurso Nacional de Plañideras 2026. (Coordinación de Desarrollo Económico San Juan del Río)

¿Cuál es el origen de las plañideras en los funerales de México?

La tradición de contratar mujeres para llorar, rezar y expresar dolor en las ceremonias luctuosas buscaba reflejar el respeto hacia la persona fallecida en diversas comunidades del país. Las familias creían que la intensidad del lamento público facilitaba el tránsito del alma y demostraba la trascendencia del difunto.

El municipio de San Juan del Río institucionalizó esta costumbre en 2005 para evitar la desaparición del oficio ante el envejecimiento de quienes lo practicaban. Mantener esta expresión en el marco del Día de Muertos preserva la identidad cultural mexicana con el apoyo de Mausoleos Guadalupanos.

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