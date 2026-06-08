Tener un cobro excesivo en el recibo de luz de la CFE, puede generar preocupación; sin embargo, sí existe solución. Si es tu caso, no te preocupes, la Comisión Federal de Electricidad te da una opción para que puedas realizar el reclamo y pagar lo justo.

En adn Noticias, te explicamos paso a paso cómo puedes realizar el trámite totalmente gratuito, en caso de que el importe facturado en tu recibo de luz no corresponda a tu consumo real.

Paso 1: Monitorea y revisa tu medidor (Antes de reclamar)

El primer paso consiste en revisar detalladamente tu recibo de luz y compararlo con los anteriores. Verifica la lectura actual y la anterior, el periodo facturado, el consumo registrado en kilowatts-hora y la tarifa aplicada. También es recomendable tomar fotografías del medidor y conservar recibos de meses anteriores para detectar posibles inconsistencias.

Si identificas un incremento inusual que no puedes explicar por cambios en tus hábitos de consumo, puedes proceder con la inconformidad.

Paso 2: Levanta el reporte formal ante la CFE

La CFE permite presentar una inconformidad por cobro excesivo sin costo de varias maneras. Puedes hacerlo mediante el portal de internet, llamando al número 071 o acudiendo a un Centro de Atención a Clientes.

Para iniciar el trámite normalmente necesitarás tu número de servicio, el cual aparece en la parte frontal del recibo. Una vez registrada la solicitud, recibirás un folio para dar seguimiento al caso.

Paso 3: El proceso de verificación y resolución

Después de recibir la inconformidad, la CFE realiza una revisión del caso y puede programar una verificación técnica del medidor para comprobar que funcione correctamente. Si se detecta una falla o un error en la facturación, la empresa deberá corregir el recibo y notificarte el resultado.

En caso de que la revisión determine que el cobro fue correcto, la dependencia te informará los motivos por los que se mantiene la facturación original.

Paso 4: El respaldo de Profeco (Si la CFE no te da solución)

Si no estás conforme con la respuesta obtenida o consideras que la aclaración no resolvió el problema, puedes acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para solicitar orientación y apoyo en la defensa de tus derechos como consumidor. En este caso, te conviene contar con folios, recibos, fotografías del medidor y cualquier documento relacionado con el caso para respaldar la reclamación.

Si tu recibo de luz llegó más alto de lo habitual, ¡no dejes pasar tiempo! Actúa de inmediato, levanta la inconformidad y dale seguimiento para que no pierdas tu dinero.

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