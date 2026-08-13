Jueves sin luz: Personas que sufren APAGÓN en Jalisco hoy 13 de agosto; LISTA completa de colonias y horarios

Si vives en Jalisco es probable que sufras un apagón este jueves 13 de agosto, ya que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene un corte de luz programado, para llevar a cabo trabajos de mantenimiento.

En adn Noticias, te compartimos una lista de las colonias afectadas y los horarios en los que estarán sin luz.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Por qué no hay luz en Jalisco hoy?

A través de un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad informó a los habitantes del municipio de Autlán de Navarro, en Jalisco, que habrá un apagón que durará aproximadamente seis horas.

Corte de luz hoy 13 de agosto Anuncian corte de luz en Jalisco hoy 13 de agosto. (Getty Images)

Durante el corte de luz, los técnicos de la CFE realizarán trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica que resulta dañada o con desgaste por efecto de las inclemencias climáticas. De esta manera, la compañía busca garantizar la calidad del servicio de energía eléctrica en esta región.

Lista de colonias que se quedan sin luz en Jalisco hoy: horarios

La CFE informó que las reparaciones se llevarán a cabo en ciertas calles del municipio de Autlán de Navarro, en un horario de entre las 20:00 horas del jueves 13 de agosto y las 2:00 horas del viernes 14 de agosto. Si vives en este municipio te recomendamos checar la lista de colonias afectadas:

Las Américas

Villas Taurinas

Las calles afectadas son:

Benito Juárez

Mariano Bárcenas

Libertadores

Las Tres Carabelas

12 de octubre

Simón Bolívar

Curro Rivera

Alberto Valderas

Carlos Arruza

Fermín Espinoza

Eloy Cavazos

Recomendaciones en caso de corte de luz:

Si te va a tocar un apagón de luz en casa, es importante que tomes en cuenta las recomendaciones de la CFE:

Desconecta aparatos 15 minutos antes de que comience el corte de luz programado

antes de que comience el corte de luz programado Mantén el refrigerador cerrado para que conserve la temperatura

para que conserve la temperatura Carga tu celular , laptop o tablet antes de que comience el apagón

, laptop o tablet antes de que comience el apagón Espera hasta 20 minutos antes de volver a conectar los aparatos

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.