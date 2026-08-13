¿Los recibos de luz te llegan muy caros? CFE da consejos para ahorrar electricidad en casa

Hay recibos que uno abre con toda la calma del mundo y luego está el recibo de luz de la CFE, ese que te hace pensar inmediatamente en todas las veces que dejaste la luz prendida “nomás tantito”.

Si cada bimestre sientes que el pago de electricidad se te está yendo de las manos, quizá sea momento de revisar algunos hábitos en casa; ante esto, la CFE tiene recomendaciones para ahorrar luz y reducir el consumo de energía eléctrica sin tener que vivir a oscuras.

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¿Cómo ahorrar luz en casa, según la CFE?

La idea es bastante sencilla: usar la electricidad de manera más eficiente, pues, algunos cambios parecen mínimos, pero si se vuelven parte de la rutina pueden ayudar a reducir el desperdicio de energía y, de paso, cuidar el bolsillo.

Estas son las recomendaciones de la CFE para ahorrar luz en casa:

1. Aprovecha la luz natural

Antes de prender todos los focos de la casa, échale un ojo a las ventanas.

La CFE recomienda aprovechar al máximo la iluminación natural durante el día y apagar las luces de las habitaciones que no estés utilizando; también aconseja sustituir los focos tradicionales por lámparas de tecnología LED, que son más eficientes.

2. Cambia los focos por LED

Si todavía tienes focos tradicionales por toda la casa, quizá ya sea momento de hacer el cambio.

La iluminación LED permite utilizar menos electricidad que los focos incandescentes, la CFE incluso señala que estas lámparas pueden ahorrar más de 80% de energía eléctrica durante su funcionamiento frente a las bombillas incandescentes.

3. Desconecta los aparatos que no estés utilizando

Aquí entra el clásico: “pero si está apagado, ¿por qué lo voy a desconectar?” pues porque algunos aparatos siguen consumiendo electricidad aunque no estén encendidos como televisores, cargadores y otros equipos que no se estén utilizando para evitar ese consumo innecesario.

4. Dale chance al refrigerador de trabajar tranquilo

El refrigerador está prácticamente todo el día conectado, así que también hay que poner atención en cómo lo utilizamos.

La CFE recomienda colocarlo lejos de fuentes de calor, procurar que tenga ventilación y evitar abrir la puerta constantemente.

También aconseja no guardar alimentos calientes y revisar que las puertas cierren correctamente.

5. Usa correctamente el aire acondicionado

Si tienes aire acondicionado, este punto te interesa especialmente, porque durante la temporada de calor su uso puede hacer que el consumo eléctrico aumente bastante.

La CFE recomienda mantener puertas y ventanas cerradas mientras el aire acondicionado está funcionando, además de apagar el equipo y los ventiladores cuando no haya personas en la habitación.

En una campaña conjunta de CFE, Sener y Conuee se recomienda ajustar el aire acondicionado a no menos de 23 °C.

6. Junta la ropa antes de planchar y aprovecha cada lavada

Sí, esa montaña de ropa que llevas días ignorando también puede ayudarte a ahorrar luz.

La CFE recomienda planchar la mayor cantidad posible de ropa en una sola sesión, comenzando por las prendas que necesitan más calor y dejando las más delgadas para el final, para aprovechar el calor acumulado.

En el caso de la lavadora, aconseja utilizarla con cargas adecuadas y aprovechar su capacidad para evitar hacer varios ciclos innecesarios.

7. Revisa la eficiencia antes de comprar un electrodoméstico

Si ya toca cambiar el refrigerador, la lavadora, la televisión o algún otro aparato, no te vayas solamente por el precio o porque “se ve bonito”.

La CFE recomienda considerar electrodomésticos eficientes, así como revisar distintivos y etiquetas relacionados con la eficiencia energética.

En sus materiales también recomienda tomar en cuenta tecnologías de mayor eficiencia al elegir determinados equipos.

La idea, al final, no es dejar de usar los aparatos que hacen más cómoda la vid, sino de evitar desperdiciar electricidad y cambiar esos pequeños hábitos que, cuando se acumulan, pueden terminar reflejándose en el recibo de la CFE.

¿Cómo saber si se están colgando de mi luz?

Si seguiste todos los consejos que la CFE dio y tu recibo sigue viniendo alto, incluso más que los pasados, presta atención que podría ser que alguien se esté colgando de tu luz.

Si notas algo extraño en tu instalación o sospechas que existe una conexión irregular, no intentes mover cables, abrir el medidor ni retirar una conexión por tu cuenta; además del riesgo de sufrir una descarga, podrías provocar un accidente.

La CFE señala que los usuarios deben notificar cuando presuman errores en la medición o facturación y también cuenta con un procedimiento para denunciar una conexión ilegal, conocida popularmente como “diablito”.

Así que antes de declarar la guerra al recibo de luz de la CFE, vale la pena revisar cuánto estás consumiendo, qué aparatos tienes conectados y qué hábitos puedes cambiar, porque a veces el culpable no es el vecino sino ese aire acondicionado que lleva horas trabajando.

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