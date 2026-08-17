Cómo se decide si tu colonia entra a la tarifa de verano de CFE: el criterio técnico de tres años en cinco que pocos conocen

Durante los meses más calurosos del año, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aplica tarifas especiales de verano en distintas localidades del país. Este esquema permite que los hogares tengan rangos de consumo más amplios antes de llegar a niveles de cobro más elevados, pero no todas las zonas reciben la misma tarifa ni el beneficio se determina simplemente porque haga mucho calor.

La clasificación depende de las condiciones climáticas de cada localidad y de un criterio histórico que toma en cuenta los registros de temperatura. De acuerdo con el esquema tarifario de la CFE, una localidad debe alcanzar determinado umbral durante tres o más años de los últimos cinco para acceder a la tarifa correspondiente.

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¿Cómo decide la CFE qué tarifa de verano corresponde a cada localidad?

De acuerdo con la CFE, existen distintas tarifas domésticas de verano, identificadas como 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F. Cada una corresponde a localidades que alcanzan una determinada temperatura media mensual mínima durante el verano.

Los umbrales establecidos son:

Tarifa 1A: 25 grados Celsius.

25 grados Celsius. Tarifa 1B: 28 grados Celsius.

28 grados Celsius. Tarifa 1C: 30 grados Celsius.

30 grados Celsius. Tarifa 1D: 31 grados Celsius.

31 grados Celsius. Tarifa 1E: 32 grados Celsius.

32 grados Celsius. Tarifa 1F: 33 grados Celsius.

La diferencia es importante porque no todas las zonas consideradas de clima cálido reciben la misma tarifa. Mientras mayor sea la temperatura media mínima registrada conforme a los criterios establecidos, mayor será la categoría tarifaria que puede corresponder a la localidad.

Por ejemplo, la tarifa 1F, que corresponde al nivel más alto de esta clasificación, está destinada a localidades cuya temperatura media mensual mínima en verano sea de 33 grados Celsius como mínimo.

¿Qué significa el criterio de tres años en cinco?

Aunque una localidad alcance el umbral de temperatura durante un solo verano, esto no es suficiente para que se le asigne la tarifa correspondiente. La CFE establece que debe llegar al límite establecido durante tres o más años de los últimos cinco de los que exista información disponible.

Además, para considerar que un determinado año cumplió con ese requisito, la localidad debe registrar la temperatura media mensual indicada durante dos meses consecutivos o más.

Por ejemplo, una localidad que alcance el umbral requerido durante dos meses consecutivos en 2024 y vuelva a cumplirlo en 2025, pero no registre nuevamente la temperatura necesaria en los siguientes años, no reuniría el criterio de tres años dentro de los últimos cinco.

Esto significa que un episodio aislado de calor extremo no cambia automáticamente la tarifa de una localidad. El criterio busca tomar en cuenta un comportamiento sostenido de las temperaturas y no únicamente las condiciones de un año específico.

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¿Por qué la tarifa de verano puede hacer que pagues menos por la luz?

El beneficio no consiste necesariamente en reducir el precio de cada kilowatt-hora de manera general. Su principal efecto está en que durante la temporada de verano se amplían los rangos de consumo considerados dentro de las tarifas domésticas, de manera que los hogares pueden consumir más electricidad antes de alcanzar los niveles que implican cargos mayores.

Esto es especialmente relevante durante los meses de calor, cuando aumenta el uso de ventiladores, aires acondicionados y otros equipos para mantener frescas las viviendas.

La CFE explicó en marzo de 2026 que la tarifa de verano es un esquema temporal dirigido a usuarios domésticos de bajo consumo ubicados en localidades clasificadas en las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F. El periodo comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año en cada localidad.

Por ejemplo, en la Tarifa 1F, el límite superior promedio antes de la reclasificación a la tarifa doméstica de alto consumo es de 2,500 kilowatt-hora al mes, mientras que en la tarifa 1C es de 850 kWh y en la 1E de 2,000 kWh.

¿La tarifa de verano se aplica por estado o municipio?

La clasificación se realiza por localidad, por lo que no basta con saber en qué estado o municipio se encuentra una vivienda.

Esto significa que dos zonas relativamente cercanas pueden tener una clasificación tarifaria diferente, dependiendo de las condiciones climáticas que se hayan registrado y de los criterios establecidos para cada tarifa.

Además, el periodo de verano tampoco tiene necesariamente las mismas fechas en todo México. La CFE establece que corresponde a los seis meses consecutivos más cálidos del año de cada localidad, con base en las observaciones de temperatura disponibles.

¿Cómo saber qué tarifa de CFE tiene tu casa?

La manera más sencilla de comprobarlo es revisar el recibo de electricidad, donde aparece la tarifa asignada al servicio. La CFE señala que los usuarios pueden consultar ahí el tipo de tarifa que corresponde a su localidad.

Por eso, si durante el verano una familia nota que puede consumir una mayor cantidad de electricidad antes de alcanzar determinados rangos de cobro, esto puede estar relacionado con la tarifa doméstica asignada a su localidad y con los rangos especiales que se aplican durante los meses más cálidos.

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