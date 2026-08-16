CFE permite cambiar el titular del recibo de luz gratis en línea: hay 5 situaciones en las que deberías hacerlo y muchos propietarios las ignoran

Actualizar el nombre del responsable ante CFE evita adeudos ajenos y bloqueos administrativos. Si compraste, vendiste o rentaste una vivienda recientemente, existe un trámite gratuito que corrige quién figura como titular del recibo de luz.

El procedimiento de CFE resulta clave para cualquier propietario, inquilino o heredero que quiera evitar confusiones con el servicio eléctrico, deudas heredadas del inmueble o trabas al realizar futuros trámites ante la Comisión Federal de Electricidad.

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¿En qué casos se debe cambiar el titular del recibo de CFE?

Distintas situaciones familiares o inmobiliarias exigen esta actualización ante CFE, y muchos propietarios simplemente las ignoran hasta que llega un cobro inesperado. El registro desactualizado genera confusión sobre quién debe responder por el consumo y complica cualquier gestión posterior con la Comisión Federal de Electricidad.

Identificar a tiempo cuál de estos escenarios te aplica evita que el adeudo de un tercero termine asociado a tu nombre o a tu domicilio. A continuación, los cinco casos en los que CFE recomienda hacer el cambio:

Compra o venta de una vivienda.

Renta de un inmueble, cuando el arrendatario será responsable del pago de la electricidad.

Fallecimiento del titular anterior.

Divorcio o separación, cuando una de las personas permanece en el domicilio.

Cambio de la persona responsable del pago, aun cuando no exista modificación en la propiedad.

El portal de CFE resuelve el trámite en pocos minutos. (Redes sociales.)

¿Qué documentos necesitas para cambiar el titular ante CFE?

El nuevo responsable del servicio debe presentar documentación que acredite tanto su identidad como su vínculo con el inmueble ante CFE. Reunir cada papel antes de iniciar el trámite acelera la respuesta de la Comisión Federal de Electricidad y reduce el riesgo de rechazo por expediente incompleto.

Ninguno de estos documentos es opcional, según la propia CFE, y su ausencia detiene el proceso tanto en oficina como en el portal digital:

Identificación oficial vigente, como INE, pasaporte o cédula profesional.

Comprobante de domicilio reciente, con una antigüedad máxima de tres meses.

Número de servicio de la CFE.

Documento que acredite la posesión o el uso del inmueble, como contrato de arrendamiento, escritura o contrato de compraventa.

Contar con este expediente completo antes de acudir a la oficina o de entrar al portal evita contratiempos y ahorra visitas adicionales frente a CFE.

¿Cómo hacer el cambio de titular del recibo de luz?

El trámite ante CFE puede realizarse de forma presencial o en línea, según la preferencia y disponibilidad del usuario. Ambas modalidades piden los mismos documentos, así que la elección depende únicamente de la comodidad de cada solicitante.

La ruta digital evita filas y traslados, mientras que la oficina comercial sigue siendo la opción para quien prefiere resolver todo cara a cara con personal de la Comisión Federal de Electricidad. Estos son los pasos que exige cada vía:

De forma presencial: acudir a una oficina comercial de CFE y solicitar el formato correspondiente.

En línea: ingresar al portal oficial de CFE y seleccionar la opción de cambio de titularidad.

Proporcionar los datos del nuevo responsable y adjuntar la documentación solicitada.

Enviar la petición y esperar la confirmación por correo electrónico, en un plazo de tres a cinco días hábiles.

Sea cual sea la vía elegida, el usuario recibe la confirmación del cambio directamente en su correo registrado ante CFE. Si vives alguna de estas cinco situaciones, reúne tus documentos y realiza el cambio de titular ante CFE cuanto antes para evitar adeudos y confusiones futuras.

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