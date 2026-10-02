La SEP confirma que el 3 de noviembre entra en vigor regulación de celulares en escuelas públicas y particulares de Educación Básica

A partir del 3 de noviembre de 2026, el uso de celulares quedará restringido durante las clases y el recreo en escuelas públicas y particulares de Educación Básica de todo el país, de acuerdo con la nueva regulación confirmada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

La medida llega después de una consulta en la que participaron más de medio millón de maestras y maestros. De acuerdo con la SEP, más del 81% estuvo de acuerdo con establecer reglas claras para el uso de celulares y otros dispositivos dentro de las escuelas.

Además, las nuevas disposiciones abarcan desde educación inicial, hasta primaria y secundaria. Así, el cambio busca limitar el uso de celulares, relojes inteligentes y otros dispositivos personales durante la jornada escolar, aunque habrá algunas excepciones.

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¿Los alumnos tendrán que dejar el celular en casa?

Según la medida, la regla está enfocada en cuándo podrá utilizarse, por ello el estudiante puede dejar el teléfono en casa o llevarlo y mantenerlo guardado en la mochila durante la jornada escolar. Tampoco podrá utilizarlo libremente durante el recreo.

Esto no significa que desaparezca por completo de la escuela. Habrá momentos específicos en los que sí podrá sacarse, siempre que exista una razón contemplada dentro de las nuevas disposiciones.

¿Cuándo sí se podrá utilizar el celular en la escuela?

De acuerdo con la SEP, habrá excepciones. Los dispositivos podrán utilizarse en casos como:

Actividades pedagógicas previamente planeadas y orientadas por docentes

y orientadas por docentes Situaciones de emergencia

Necesidades relacionadas con salud

Casos de discapacidad, accesibilidad o inclusión

Otras circunstancias extraordinarias de la comunidad escolar

📱🏫 ¡Aulas sin distracciones! Este 2026 entrará en vigor la regulación del uso de celulares en las escuelas de México un mes después de que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.



Esta medida, impulsada por la presidenta @Claudiashein y respaldada por las 32… pic.twitter.com/vDxRimxF70 — SEP México (@SEP_mx) September 21, 2026

Así, un maestro podrá incorporar algún dispositivo cuando forme parte de una actividad educativa, pero una vez terminada tendrá que volver a guardarse durante el resto de la jornada.

Si ocurre una emergencia, las escuelas también deberán contar con canales para que los estudiantes puedan comunicarse con sus familias.

Las familias conocerán las reglas antes del 3 de noviembre

Antes de que comience la nueva regulación habrá un periodo para explicar cómo funcionará. La SEP planteó realizar asambleas informativas con madres, padres, tutores, docentes y comunidades escolares antes de su entrada en vigor.

Cada plantel deberá aterrizar estas disposiciones en su vida diaria, por lo que las familias podrán conocer cómo se resguardarán los dispositivos y qué procedimiento se seguirá cuando sea necesario comunicarse con un estudiante.

La medida también llega después de escuchar al magisterio. En la consulta participaron más de medio millón de maestras y maestros y, de acuerdo con el Boletín 309 de la SEP, más del 81% estuvo a favor de establecer reglas y lineamientos para el uso seguro y pedagógico de estos dispositivos.

La regulación de celulares también avanza en otros países

Uno de los argumentos detrás de la medida está en lo que ocurre cuando las pantallas compiten constantemente por la atención. La SEP señaló que algunas plataformas y redes sociales están diseñadas para mantener a las personas conectadas durante largos periodos, algo que plantea retos para la concentración, la convivencia y el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

La discusión tampoco es exclusiva de México. Mario Delgado recordó que, de acuerdo con la UNESCO, más de 114 países han establecido algún tipo de regulación sobre celulares, dispositivos digitales o redes sociales dentro de los entornos educativos.

La SEP también citó los resultados de PISA 2025, que mostraron retrocesos en matemáticas y comprensión lectora en distintos países. La propia dependencia matizó que esta prueba no basta para explicar por sí sola lo que ocurre en las escuelas, aunque especialistas han relacionado parte de esta discusión con el uso excesivo de pantallas.

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