La Ciudad de México tendrá este viernes 2 de octubre una jornada de movilizaciones con motivo del 58 aniversario del movimiento estudiantil de 1968.

La marcha principal partirá a las 16:00 horas de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, y tendrá como destino el Zócalo capitalino.

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EN VIVO: así avanza la marcha del 2 de octubre

La movilización está encabezada por el Comité 68 Prolibertades Democráticas, mientras que también se contempla la participación de contingentes universitarios, organizaciones sociales y otros grupos.

2:35 pm: Elementos de la Secretaría de Seguridad de la CDMX llegaron a las instalaciones de Metro Tlatelolco. Los manifestantes se comienzan a reunir en la Plaza de las Tres Culturas.

¿Cuál es la ruta de la marcha del 2 de octubre?

La ruta contempla el paso por Eje Central Lázaro Cárdenas, para posteriormente continuar por la zona de 5 de Mayo hasta llegar a la Plaza de la Constitución, donde está previsto el mitin final.

Las mayores afectaciones se esperan sobre las vialidades que forman parte del recorrido, además de calles cercanas al Zócalo como Francisco I. Madero y Pino Suárez.

Alternativas viales por la marcha del 2 de octubre

Para evitar la zona de la movilización, se pueden utilizar como alternativas:

Avenida Insurgentes

Avenida Chapultepec

Doctor Río de la Loza

José María Izazaga

Eje 1 Norte

Manuel González

Además de la movilización principal, el STUNAM tiene prevista una concentración a las 3:30 pm en el Hemiciclo a Juárez, desde donde también avanzará hacia el Zócalo, por lo que las afectaciones podrían extenderse a otras vialidades del Centro.

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