Las aguas termales de Morelos donde estos adultos mayores tienen descuento y pagan lo mismo que los niños

Si buscas un lugar para descansar y disfrutar de aguas termales sin alejarte demasiado de Ciudad de México, en Morelos existe una opción que además ofrece una tarifa preferencial para las personas adultas mayores. Se trata de Los Manantiales, un balneario de aguas termales naturales ubicado en Coaxitlán.

El sitio puede ser una alternativa para quienes quieren pasar un día entre agua caliente y naturaleza, especialmente porque las personas que presentan su credencial INAPAM tienen un precio especial de solo $140 pesos, la misma que pagan los niños de 3 a 11 años.

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¿Cuánto pagan los adultos mayores en Los Manantiales?

Los Manantiales se encuentra en el kilómetro 149 de la Autopista del Sol, en Coaxitlán, Morelos. Desde Ciudad de México, el trayecto en automóvil toma aproximadamente entre dos y dos horas y media, mientras que desde Cuernavaca el recorrido es de alrededor de 40 minutos.

De acuerdo con las tarifas vigentes publicadas por el establecimiento, estos son los precios de entrada:

Adultos: 170 pesos.

170 pesos. Niños de 3 a 11 años: 140 pesos.

140 pesos. Adultos mayores con INAPAM: 140 pesos.

De esta manera, una persona adulta mayor que presente su credencial INAPAM paga 30 pesos menos que la tarifa general y exactamente lo mismo que un niño de entre 3 y 11 años.

¿Qué ofrece este balneario de aguas termales?

El principal atractivo de Los Manantiales son sus aguas termales naturales, aunque el lugar también cuenta con espacios para quienes quieran pasar varias horas o incluso permanecer más tiempo.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Albercas de aguas termales

Áreas verdes para descansar

Espacios para acampar

Opciones de hospedaje

Zonas para convivir en familia

El balneario opera todos los días de 8:00 a 18:00 horas, de acuerdo con la información publicada por el establecimiento.

Además, su ubicación permite considerarlo para una escapada desde la capital del país sin necesidad de realizar un viaje de varias horas. El recorrido desde CDMX es de aproximadamente dos a dos horas y media, aunque el tiempo puede variar según el tráfico y el punto de partida.

¿Cómo obtener el descuento INAPAM?

Para acceder a la tarifa de 140 pesos, las personas adultas mayores deben presentar su credencial INAPAM al momento de adquirir su entrada.

Es importante llevar la credencial vigente, ya que el descuento está dirigido a quienes puedan acreditar su condición como beneficiarios del programa.

Antes de salir de casa también conviene confirmar directamente con Los Manantiales que las tarifas y condiciones continúen vigentes, especialmente si la visita se realizará durante un fin de semana, día festivo o periodo vacacional.

Otras opciones y descuentos en Los Manantiales

Además de la entrada al balneario, Los Manantiales cuenta con alternativas para quienes planean realizar visitas frecuentes o permanecer más tiempo en el lugar.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Pase anual individual: tiene un costo de 600 pesos y permite entradas ilimitadas al balneario durante 2026.

tiene un costo de 600 pesos y permite entradas ilimitadas al balneario durante 2026. Campamento: la primera noche tiene un precio especial para quienes cuentan con el pase anual.

la primera noche tiene un precio especial para quienes cuentan con el pase anual. Snacks: los titulares del pase obtienen 10% de descuento.

los titulares del pase obtienen 10% de descuento. Hospedaje: se ofrece 20% de descuento con el pase anual.

se ofrece 20% de descuento con el pase anual. Eventos de temporada: los usuarios del pase tienen 15% de descuento.

Para quienes quieran acampar sin adquirir el pase anual, también existe la opción de rentar una casa de campaña por 350 pesos por noche, con capacidad para hasta cuatro personas.

Al solicitarla, se pide además un depósito de 500 pesos en efectivo como garantía. Este monto se devuelve al entregar la casa de campaña, siempre que no presente daños.

El establecimiento también cuenta con tarifas especiales para grupos, por lo que puede ser una alternativa para familias que planeen acudir en conjunto.

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